La sfida di Salvini ai grillini | daremo aiuti alle famiglie

La Mare Jonio è stata dissequestrata e sfida Salvini : 'Si parte per una nuova missione' : La disfida tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e le Ong che gestiscono navi di soccorso al largo delle coste della Libia potrebbe entro breve arricchirsi di un nuovo testa a testa. Nella serata di sabato è giunta la notizia che la nave Mare Jonio è stata dissequestrata circa tre giorni fa dietro provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella che gestisce l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ...

La Mare Jonio sfida Salvini : "Parte la prossima missione" : La Mare Jonio non si ferma. Dopo il dissequestro da parte della procura di Agrigento e le indagini per favoreggiamento, la nave dei centri sociali torna in Mare per scandagliare il Mediterraneo alla ricerca di migranti da portare in Europa."La #MareJonio naviga verso il porto di Marsala da dove, dopo uno scalo tecnico e il cambio equipaggio, sarà pronta a partire per una nuova missione", scrive la Ong Mediterranea che vede tra i suoi membri più ...

Bonafede sfida Salvini : "Bisogna dare la cittadinanza a Ramy" : Dopo Luigi Di Maio, scende in campo Alfonso Bonafede. Nonostante il Viminale abbia chiesto cautela prima di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne che insieme ad altri compagni di classe ha telefonatao ai carabinieri contribuendo così a sventare il folle piano di Ousseynou Sy di lanciare uno scuolabus incendiato contro l'aeroporto do Linate, il Guardasigilli ha invitato Matteo Salvini a "dare subito la cittadinanza al ragazzino". ...

Bonafede sfida Salvini : "Bisogna dare la cittadinanza a Rami" : Dopo Luigi Di Maio, scende in campo Alfonso Bonafede. Nonostante il Viminale abbia chiesto cautela prima di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne che insieme ad altri compagni di classe ha telefonatao ai carabinieri contribuendo così a sventare il folle piano di Ousseynou Sy di lanciare uno scuolabus incendiato contro l'aeroporto do Linate, il Guardasigilli ha invitato Matteo Salvini a "dare subito la cittadinanza al ragazzino". ...

Ramy "sfida" Salvini. Ma il ministro : "Non ci sono elementi per la cittadinanza" : 'Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me'. ...

Ramy "sfida" Salvini : "Che avrebbe detto se fossimo morti?" : 'Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me'. ...

Ramy 'sfida' Salvini : 'Che avrebbe detto se fossimo morti?' : 'Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me'. ...

Ius soli - Salvini : «No a una nuova legge». Sala lo sfida : «Così sfugge al dibattito» : Il dibattito è iniziato con Ramy, il bambino-eroe del bus di Milano. Gasparri (Forza Italia): «Vergognoso sfruttare fatti di cronaca per riproporlo». Il regista Pif attacca il ministro: «Fa il bullo»

Basilicata al voto per il dopo Pittella : Salvini punta su generale Finanza (voluto da Berlusconi) per sfidare sinistra e M5s : dopo rinvii e polemiche, la Basilicata torna finalmente al voto per scegliere il successore del governatore Pd Marcello Pittella, travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Le elezioni, in un primo momento previste per novembre, avrebbero dovuto essere non oltre il 20 gennaio. Ma proprio i temporeggiamenti della maggioranza, hanno spinto la data più in là possibile, fino alla sentenza del Tar che ha fissato il ritorno alle ...

Conte (infastidito) sfida Salvini : "Si comporta da superuomo" : Botta e risposta. Prima colpisce Salvini, poi replica Conte. Dalle parti del governo l'aria non è delle migliori, si sa. Lega e M5S si dividono su numerosi temi, che vanno dalla via della seta alla flat tax, ma soprattutto tra i leader sembra esserci un po' di maretta. Per ora nessuna "crisi", ma le voci che trapelano dai corridoi di Palazo Chigi, Viminale e ministero del Lavoro fanno intendere una certa tensione.Ieri un retroscena del Corriere ...

Che tempo che fa - Fazio invita i due ragazzini eroi di San Donato Milanese : la sfida a Salvini : Fabio Fazio a Che tempo che fa non si è fatto scappare l'occasione di invitare i due giovani eroi di San Donato Milanese, Ramy e Adam, i bambini che hanno sventato la strage sull'autubus incendiato da Ousseynou Sy avvertendo i carabinieri e i loro genitori. Leggi anche: Che tempo che fa, panico neg

sfida tv a distanza - Prodi a PiazzaPulita batte Di Maio e Salvini a Dritto e Rovescio : La Sfida degli ascolti tv nel giovedì dei talk show la vince il Professore. La serata televisiva vedeva Romano Prodi a "PiazzaPulita", condotto da Corrado Formigli su La7, e in contemporanea Luigi Di Maio prima e Matteo Salvini poi a "Dritto e Rovescio", condotto da Paolo Del Debbio su Rete4.Nella serata dominata dalla fiction di Raiuno "Che Dio ci aiuti" con 5,7 milioni di telespettatori e il 25,5% di share, la partita dei talk show vede ...

Matteo Salvini e Lega - sfida finale a Bergamo : Giacomo Stucchi per strappare la città al centrosinistra : Tutto pronto per l'ultima grande sfida della Lega di Matteo Salvini. Tutto pronto dopo l'accordo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a un tavolo dove il Cav, schiacciato dalle cifre dei sondaggi, ha ben poche carte da giocarsi. Nel mirino di Salvini, ora, c'è la Bergamo dove il sindaco è Giorgio

Ong Mediterranea sfida Salvini : "La direttiva non vale - siamo italiani". Asse con Sea Watch - sospetto in Libia : "La direttiva di Matteo Salvini non vale: è subordinata a legge e convenzioni internazionali''. Così, su Twitter, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans della nave Mare Ionio, rilancia la battaglia per far sbarcare l'imbarcazione battente bandiera italiana a Lampedusa, a fronte