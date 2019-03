La Rossa tradisce Leclerc | vince Hamilton

ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2019) Dalla delusione d'Australia alla beffa amara del Bahrain per la Ferrari, ma mai come in questo caso si tratta di un sentimento a due facce. Le lente Rosse di Melbourne si sono trasformate nei bolidi di Sakhir, dove pero' la sfortuna - se cosi' si puo' definire quella che anche il team principal, Mattia Binotto, chiama "mancanza di affidabilita' - ha colpito duro, specie il rampante Charles, che dopo aver conquistato una superba pole ha a lungo dominato la seconda, emozionante gara stagionale. Un improvviso problema al motore lo ha privato della meritata vittoria, relegandolo al terzo posto. A gioire sono Lewis, che si e' preso la vittoria, e la Mercedes, che fa doppietta con Valtteri Bottas, ancora leader del mondiale per un punto sul compagno. Un'ombra cala su Sebastian Vettel, bravo solo nel bruciare il compagno al via ma poi non brillante nel duello cone a ...