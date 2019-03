calcioefinanza

(Di domenica 31 marzo 2019) La sconfitta del Milanla Sampdoria rende ancora più accesa la lotta per un posto, obiettivo ambitissimo da diverse squadre. La, in campo oggiil, ha infatti la possibilità di ridurre le distanze che la separano dai rossoneri e di portarsi a un punto, in attesa di capire cosa faranno …L'articolo La: ililsu Sky

FinancialSs : La Roma crede nella Champions: il match contro il Napoli su Sky - osolnik70 : RT @salva_con: Dove si crede di essere costui? Roma non è la savana!!! Un'altra risorsa boldriniana che ci pagherà la pensione!!! https://t… - Tricarico03 : RT @ventisigaretteE: In #skamITALIA la cosa più surreale, oltre il fatto che sono tutti boni, è vederli spostarsi con l’autobus anche di no… -