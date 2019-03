ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Mia, come spesso accade nelle famiglie italiane, non è andata oltre la terza elementare, ma è stata molto attenta nella “scuola della vita” e avendo molto buon senso, capacità di ascoltare e riflettere, spesso sorprende chi ritiene che alla sua età dovrebbe soltanto pensare a cucinar torte e buttare un occhio sui nipoti quando glielo chiedono.Invece, approfittando di un regalo tecnologico pensato ad hoc per lei, che invece (un po’ mi vergogno a confessarlo) era il riciclo di un vecchio (si fa per dire) tablet di un nipote che pretendeva un po’ troppo (ma questa è un’altra storia), si è affacciata su Internet e sul mondo digitale. Le sono bastate poche “lezioni di sgrossamento”, del resto ben compensate (per una vaschetta di tiramisù dellaandrei a piedi fino al Divino Amore), per farla veleggiare nell’oceano della Rete.Dopo qualche mese nel corso dei quali si è ...

Noovyis : Un nuovo post (La privacy spiegata da mia nonna. Che nonostante gli 80 anni si fa le domande giuste) è stato pubbli… - ilfattoblog : La privacy spiegata da mia nonna. Che nonostante gli 80 anni si fa le domande giuste - Cascavel47 : La privacy spiegata da mia nonna. Che nonostante gli 80 anni si fa le domande giuste -