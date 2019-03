“La prima volta” – Le storie della venticinquesima puntata di domenica 31 marzo 2019

Chris Bosh difende LeBron James : “La gente si è stancata della sua grandezza. L’anno prossimo accadrà una cosa mai vista prima” : Chris Bosh difende LeBron James: l’ex cestista degli Heat spende parole d’elogio per la stagione disputata fin qui dal n°23 dei Lakers, profetizzando per il prossimo anno qualcosa di ‘mai visto prima’ Intervistato a margine della cerimonia di ritiro della sua maglia da parte degli Heat, Chris Bosh ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo ex compagno a Miami, LeBron James. Il cestista dei Lakers non giocherà ...

Elisa incontra Tim Burton a Roma per l’anteprima di Dumbo : “La realtà ha superato l’immaginazione” : Elisa incontra Tim Burton a Roma ed è subito anticipazione di quello che sarà Dumbo, al cinema a cominciare dal 28 marzo prossimo. L'artista di Monfalcone ha anche condiviso alcune immagini dell'incontro, contenute sui canali ufficiali di Walt Disney Studios che ha immortalato l'incontro. Già nelle settimane precedenti, Elisa aveva fatto sapere di essere stata scelta come voce italiana della colonna sonora del remake, intitolata Bimbo mio. ...

Justin Bieber in pausa dalla musica per curare la depressione - arriva l’annuncio : “La salute prima di tutto” : Justin Bieber in pausa dalla musica per curare la depressione. Ormai l'annuncio è ufficiale e arriva direttamente dall'artista con un lungo post sui social nel quale spiega le ragioni della sua assenza che potrebbe essere davvero prolungata in base alle esigenze terapeutiche del suo stato di salute. Appena qualche settimana fa, Justin Bieber aveva dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni confermando che non fossero buone, così come era ...

“La prima volta” – Le storie della ventiquattresima puntata di domenica 24 marzo 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della ventiquattresima puntata di domenica 24 marzo 2019. sembra ...

Sessuologa : “La Primavera risveglia anche l’allergia - come quella al sesso : può essere fatale. Attenzione agli effetti collaterali strani” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Gli esseri umani seguono lo stesso ciclo della natura, per la donna e l’uomo c’è un ‘rifiorire’ fisicamente e sessualmente. Si inizia a percepire – ha affermato la Sessuologa Spina – una sensazione di benessere che risveglia il desiderio sessuale nella donna e ...

Marte : trovata “La prima evidenza geologica di un sistema planetario di laghi sotterranei” : C’è acqua nel passato di Marte, ma anche nel suo presente. Ormai gli astronomi ne sono convinti, e tutte le recenti missioni hanno confermato la presenza di antichi fiumi, laghi e oceani marziani. Un tempo il mondo rosso era probabilmente ricchissimo d’acqua, mentre oggi il prezioso liquido che potrebbe indicare la presenza di microrganismi si trova intrappolato nei meandri del suolo marziano. Ne abbiamo avuto la prima conferma certa lo scorso ...

Giorgia su Alex Baroni : “La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio - non avevo risposto. Poi il messaggio si è cancellato…” : “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”: a parlare così è Giorgia che, ospite a Verissimo, ricorda l’ex fidanzato scomparso in seguito a un incidente stradale avvenuto nel 2002. “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia – ha spiegato la cantate a Silvia Toffanin ...

Maltempo - agricoltura : “La finta primavera crea danni” : “Mandorli già in fiore e gemme di albicocchi e peschi che si stanno già dischiudendo. Se dovessero perdurare le attuali temperature minime troppo alte per la media stagionale e il caldo anomalo il rischio è che vigne, ciliegi e altri alberi da frutto, impossibilitati a vivere appieno la fase di quiescenza, subirebbero un ‘risveglio’ anticipato, con fioriture anomale già a febbraio”. È quanto denuncia Savino Muraglia, ...

F1 – Horner per nulla allarmato dopo la prima giornata di test a Barcellona : “La nostra macchina è affidabile” : Horner scaccia via la preoccupazione: le parole del team principal Red Bull dopo la prima giornata di test di F1 a Barcellona La prima giornata di test di F1 a Barcellona ha regalato le prime emozioni a quattro ruote dell’anno. Sebastian Vettel ha chiuso in testa alla classifica dei tempi il Day -1 al Montmelò, seguito da Sainz e Grosjean. Quarto tempo invece per Max Verstappen con la sua nuova Red Bull. LaPresse/Photo4 Tra novità e ...

Caso Icardi – Il Presidente dell’Inter interviene a gamba tesa : “La società e il gruppo vengono prima dei singoli” : Steven Zhang sul Caso Icardi, il Presidente dell’Inter chiarisce la situazione del calciatore nerazzurro Dopo il caos scatenato dal Caso Icardi, è intervenuto in queste ore il Presidente dell’Inter Steven Zhang. “Nelle ultime settimane ci sono state tante chiacchiere, ma voglio mettere la parola fine a tutte queste voci. La società ha preso una decisione e queste discussioni non hanno fatto bene. Questo incidente insegna ...