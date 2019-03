La prima presidente donna in Slovacchia

Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava : “Non sono pentito di nulla - sarò presidente del consiglio” : Intervistato da Telelombardia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona dichiarava 48 ore prima del suo nuovo arresto di non essere pentito di nulla Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista … Continue reading Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava: ...

Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava : “Non sono pentito di nulla - sarò presidente del consiglio” : Intervistato da Telelombardia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona dichiarava 48 ore prima del suo nuovo arresto di non essere pentito di nulla Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista … Continue reading Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava: ...

Basilicata - netta vittoria del Centrodestra. Bardi Presidente - Centrosinistra in quota 30% col Pd opaco. M5s giù - ma prima forza al 20% : Dopo la nuova affermazione Matteo Salvini punta dritto alle elezioni di fine maggio per 'cambiare l'Europa'. Il governo con l'alleato Cinquestelle, ribadisce, andrà avanti fino al termine. Parole ...

Migros : sabato elezione presidente - per la prima volta una donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Xi in Francia ma senza Memorandum. E la Merkel apre su 5G. prima volta del presidente cinese a Montecarlo : Dopo l'Italia, il presidente cinese Xi Jinping volera' nel principato di Monaco e poi a Parigi. Sara' la Prima volta in assoluta del presidente cinese nel principato, poi Xi si rechera' in Francia dove avra' colloqui con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che incontro' per l'ultima volta al vertice del G20 di Buenos Aires a fine novembre, e con il primo ministro, Edouard Philippe. La visita avviene nel 55mo anniversario dall'avvio delle ...

Virtus Pallacanestro - il toccante saluto del presidente Bucci un mese prima della morte : “Non so quanto ho da vivere…” : Alberto Bucci, storico ex allenatore e presidente della Virtus, è morto sabato 9 marzo a Bologna. Un mese prima aveva voluto salutare amici e tifo all’Osteria del Pignotto a Zola Predosa, a due passi Bologna. Il discorso, una sorta di testamento sportivo, è stato diffuso in questi giorni sulla pagina Facebook del ristorante. “Non so quanto ho da vivere – sono state le sue ultime parole – ma per il tempo che ho da vivere, ...

Croce Rossa - presidente : “Perché difendo la privatizzazione? Facciamo con 60 milioni ciò che prima facevamo con 200” : “Con 60 milioni Facciamo quello che prima facevano con 200, questo è fondamentale. Che l’operazione abbia lasciato anche scontento e problemi aperti è certo, ma non si può prescindere da questo dato che rivendico”. Francesco Rocca è l’uomo che ha traghettato la Croce Rossa dall’ente pubblico al nuovo soggetto privato, trasformazione sulla quale domani dirà la sua la Corte Costituzionale verificando che non sia stata ...

primarie Pd - lite per la lista 'poco condivisa' a Striano : il presidente non apre il seggio : ...d,a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/politica/...

primarie Pd - presidente seggio si chiude in casa con schede : non si vota a Striano : Gli elettori del Pd che volevano votare alle Primarie a Striano, comune in provincia di Napoli, sono dovuti arrivare nella vicina Poggiomarino per crociare il proprio candidato segretario preferito. La colpa? Del presidente di seggio, Sandro Rendina, che si è rifiutato di aprire il seggio, accusando i dirigenti del partito di non aver condiviso a livello locale le liste dei candidati all’assemblea. Quindi la reazione: nonostante la ...

Inps - "prima i commissari poi il presidente" : "Non ci sono" problemi per le nomine Inps . "Si sta facendo il decreto per i commissari e successivamente , nel momento in cui sarà approvato, faremo il famoso decreto per cda e presidenza ". Lo ha ...

Inps : accordo Lega-M5S - Tridico prima commissario poi presidente : Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero trovato la convergenza per le nomine dei nuovi vertici Inps. Nei giorni scorsi si era fatto ripetutamente il nome di Mauro Nori, ma stando a quanto riferiscono alcune testate giornalistiche, che citano fonti ministeriali, i due partiti di maggioranza avrebbero scelto Pasquale Tridico. Il cosiddetto “padre” del reddito di cittadinanza, sarà prima commissario per circa 45 giorni, poi assumerà l’incarico di ...