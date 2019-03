La nuova mission delle donne è quella di impadronirsi delle competenze

Mattarella detta le sue condizioni alla nuova Commissione sulle banche : Ora che Sergio Mattarella ha firmato il testo di legge che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche mancano solo i nomi di chi presiederà il nuovo organismo per iniziare con le attività. Il Presidente della Repubblica si è preso un mese di tempo per promulgare la legge – appr

Banche sotto inchiesta : la nuova commissione è "super" e preoccupa il Quirinale : L'intero settore finanziario finisce sotto indagine e rischia di essere influenzato. L'avvertimento di Mattarella...

Mattarella dice sì - con alcuni paletti - alla nuova Commissione sulle banche : Una firma seguita da un monito, quella di Sergio Mattarella nel promulgare la legge che istituisce una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. A spiegarlo lo stesso capo dello ...

The Division 2 : tra messaggi luminosi e codice morse alcuni indizi farebbero pensare ad una nuova missione legata al Washington Court Hotel : Sembra che alcuni utenti abbiano scovato delle informazioni in una stanza segreta presente in The Division 2, gli indizi farebbero pensare ad una nuova missione legata al Washington Court Hotel. Prima di continuare vi avvertiamo che proseguendo la lettura potreste incappare in spoiler minori.Di seguito vi riportiamo una discussione presa da Reddit, riportata dai colleghi di Eurogamer.net:"Tutti conoscete la missione secondaria di G. Phillips, ...

Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea - per 1 - 49 miliardi di dollari : dalla Commissione Europea arriva una nuova tegola per Google, multata di 1,49 miliardi di dollari in relazione alla gestione di Ricerca Google. L'articolo Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea, per 1,49 miliardi di dollari proviene da TuttoAndroid.

CNH Industrial annuncia nuova emissione obbligazionaria denominata in euro : CNH Industrial annuncia l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro , subordinatamente alle condizioni di mercato. L'emissione obbligazionaria sarà ...

FINANZA & UE/ Draghi aiuta la corsa dell'Italia nella nuova Commissione : Non solo incarichi nella nuova Commissione europea, si comincia già a parlare della successione di Mario Draghi alla guida della Bce

F1 - Mondiale 2019 : Daniel Ricciardo e la nuova avventura in Renault - missione in giallo ricca di incognite : “The Honey Badger”, il Tasso del miele. L’animale più impavido del mondo che non ha paura di nulla. Daniel Ricciardo ama definirsi in questo modo, accostandosi a questa simpatica bestiola che è raffigurata anche sulla parte posteriore del suo casco e qualche mese fa è stato davvero “impavido” quando ha deciso di sposare la causa della Renault. Il matrimonio dell’australiano con la Red Bull era sostanzialmente ...

MotoGp – “Long Lap Penalty” : l’annuncio ufficiale sulla nuova penalità - la decisione della Grand Prix Commission : Introdotta una nuova penalità: la Grand Prix Commission ha annunciato l’ufficialità dell’inserimento della “Long Lap Penalty” Nei giorni scorsi, durante l’ultima sessione di test invernali di MotoGp, disputati in Qatar, proprio dove si terrà l’esordio stagionale, si è parlato della possibilità dell’introduzione di una nuova penalità per i piloti. Oggi, la Grand Prix Commission ha comunicato la sua ...

Perché la nuova Europa è la nostra missione : Dalla fiducia in una crescita illimitata alla crisi di oggi, con la voglia di rinchiudersi in piccoli Stati. Ma l'Unione vive se le sue culture sentono di avere un Fine comune: un nuovo ordine politico fondato sull'idea di Giustizia