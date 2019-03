La musica di cinque flauti della Redi in luoghi d' eccezione a Montefiascone e Ostia Antica

Storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’ appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato d alle pagine de L’Approdo musica le per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele imita cinque grandi della musica : pubblico in piedi per lo straordinario medley : Standing ovation per Virginia Raffaele che nell’ultima serata del Festival di Sanremo ha portato in scena un medley eccezionale con le sue Malika Ayane, Giusy Ferreri, Patty Pravo, Fiorella Mannoia per chiudere con Ornella Vanoni video RaiPlay L'articolo Sanremo 2019, Virginia Raffaele imita cinque grandi della musica: pubblico in piedi per lo straordinario medley proviene da Il Fatto Quotidiano.