La Leotta risponde ad Andrea Iannone Ha accettato il corteggiamento?

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) "Non è ancora pronto per una nuova storia d"amore seria": queste le parole con cui la modella Audrey Bouetté ha annunciato la fine della storia, seppure breve, con. Ma nonostante tutto, il motociclista di MotoGp non si è dato per vinto e ci ha riprovato. Questa volta la fortunata ad attrare l"interesse diè proprio la desideratissima Diletta.Intervistato a Virgin Radio dal Dj Ringo, il pilota ha confessato di voler conoscere di persona la bella presentatrice e, con tono scherzoso, ha dichiarato: "Più che darti consigli sulle moto, dovresti tu dare a me due dritte per capire come fare a venire in radio con Dilettauna delle prossime mattine".Dunque, nuove conquiste in vista per? La risposta di Dilettaalla proposta in diretta radiofonica non è tardata ad arrivare. L"occasione perfetta si è presentata lo scorso 27 marzo durante la ...

infoitcultura : Paola Ferrari risponde a Belen sul caso Leotta: “Io invidiosa? Semmai è lei” - infoitcultura : Paola Ferrari risponde a Belen Rodriguez dopo i commenti su Diletta Leotta - infoitcultura : Paola Ferrari risponde a Belén: “Non sono invidiosa, mai voluto essere con lei o Diletta Leotta” -