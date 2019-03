La Lega accusa il Tg1 di partigianeria sul Congresso di Verona Replica M5S

Giuseppe Conte - il retroscena da Palazzo Chigi : accusa Salvini - "così la Lega brucia le nostre mosse" : Lo chiamano "metodo Lega". Un'espressione, non un complimento, che si usa a Palazzo Chigi, nella cerchia dei fedellissimi di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, per definire la modalità con cui Matteo Salvini, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, "sporca qualunque iniziativa e provvedimento

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Rixi (Lega) contro Boldrini : “Ha sfruttato il suo ruolo per accusare sindaco Camiciottoli” : Il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi se la prende ancora una volta con l'ex presidente della Camera, per il processo Camiciottoli: "Laura Boldrini ha sfruttato il suo essere presidente della Camera per prendersela con Camiciottoli, sindaco di un paese di mille abitanti che fa del volontariato". Il sindaco leghista le aveva 'augurato' lo stupro.Continua a leggere

Ora i servizi accusano le Ong : "Così importiamo l'ilLegalità" : La relazione annuale dei servizi segreti promuove la linea del governo e del Viminale che di fatto hanno dato una stretta alle operazioni in mare da parte delle Ong sul fronte migranti. Gli 007 italiani sono convinti che questo blocco delle navi umanitarie abbia abbassato i rischi di importare illegalità nel nostro Paese. Il documento presentato dal premier, Giuseppe Conte e dal direttore del Dis (il coordinamento) Gennaro Vecchione e dai ...

Milano - adotta senegalese : insulti sotto casa. Madre accusa politica. Salvini : “No razzismo - rispetto per desiderio Legalità” : “Ammazza al negar”. Questa la frase, accompagnata da una svastica disegnata al contrario, è apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un giovane senegalese. È tutto avvenuto Melegnano, in provincia di Milano e si tratta di un nuovo episodio. Perché è la seconda volta che compaiono scritte sul muro di casa di questi genitori. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina quando i due, un educatore e sua moglie che ...

In Turchia è stato ordinato l’arresto di 1.112 persone accusate di avere Legami con il religioso Fethullah Gülen : In Turchia è stato ordinato l’arresto di 1.112 persone sospettate di avere legami con il religioso turco Fethullah Gülen, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di avere organizzato il tentato colpo di stato del luglio 2016. La notizia, che non è

Bussetti - Lega - nella bufera per l'accusa ai professori del Sud : 'Si impegnino di più' : 'Non più fondi, ma impegno, lavoro e sacrifici' ha detto il ministro dell'Istruzione. E sono insorti presidi, sindaci e opposizioni

