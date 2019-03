La Lazio vince la sfida Champions | Inter battuta 1 a 0

Live Inter-Lazio 0-1 Milinkovic - colpo di testa vincente : Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione...

Lazio : Parolo - tris alla Primavera. Inzaghi vince il test 7-1 : Sette gol, e uno incassato, per la Lazio nel test in famiglia con la formazione Primavera. Inzaghi ha fatto svolgere una partita di 70' per tenere tutti sulla corda prima di concedere un paio di ...

Lazio - Inzaghi : "Oggi contava vincere" : Il 4-1 al Parma rilancia le ambizioni della Lazio , che continua a credere nel quarto posto: "I ragazzi sono stati bravi, la partita era importante ma siamo stati sempre lucidi - dice Inzaghi -. Nel ...

Serie A - Milan e Inter entrambe vincenti prima del derby. Fiorentina-Lazio : quote in bilico ma i biancocelesti sono avanti a 2.50 su Sisal Matchpoint : Il Milan, dopo aver conquistato il terzo posto, va a Verona dove trova il Chievo sempre più vicino alla retrocessione. I rossoneri sono imbattuti da 9 gare consecutive e la trasferta veronese dovrebbe allungare a 10 la striscia positiva. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli uomini di Gattuso, a 1.57, difficile il successo dei gialloblù, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.00. Piatek è a secco da due gare ma proprio ...

La Lazio vince 7-0 contro la Primavera - preparandosi al meglio per la Fiorentina : Bagno di folla a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi, che al centro sportivo di Formello oggi ha giocato un’amichevole a porte aperte ai tifosi contro la Primavera. 7-0 il risultato finale con le doppiette di Pedro Neto e Correa, i gol di Milinkovic-Savic, Caicedo e Immobile. Cori da parte dei 500 tifosi presenti ma anche sfottò verso i cugini romanisti, eliminati ieri dalla Champions e battuti nel derby di sabato scorso. ...

Dopo quasi 7 anni la Lazio torna a vincere in casa una stracittadina : Il cielo sopra Roma è tutto biancoceleste. Nel 4° anticipo della 26a giornata di Serie A, la Lazio batte 3-0

Vergogna Roma : la Lazio vince 3-0 : Fare una cronaca dell’ennesima “non-partita” stagionale dei giallorossi risulta molto complicato e perdonerete se non sarà molto approfondita. Perché la performance di stasera degli uomini di Di Francesco è stata semplicemente un insulto al calcio e a chi alla Roma ci tiene veramente, dunque non merita precisazioni maggiori. Nel momento più importante, dove ci si gioca un derby importantissimo per l’Europa la squadra scompare, per l’ennesima ...

La Lazio stravince il derby : 3-0 alla Roma - super corsa Champions : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Calcio : serie a. tris alla roma - Lazio vince il derby : roma - Il derby di roma incorona la lazio. All'Olimpico i biancocelesti battono 3-0 i giallorossi grazie al gol di Caicedo nel primo tempo, al...

La Lazio vince il derby 3-0. Roma un bruttissimo ko in vista del ritorno di Champions : La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l'Inter al quarto posto. I Romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle proprio dai biancocelesti quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affronterà in casa il Chievo e dall’Atalanta che

Lazio super : domina e stravince il derby 3-0. La Roma chiude in 10 : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Lazio - Inzaghi : 'Per vincere il derby servono testa - gambe e cuore' : Vuole tornare a vincere il derby, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Tanti i temi ...

Ascolti tv - con oltre 5 milioni vince la sfida Lazio – Milan : Ascolti tv, Prime time Con la prima delle due semifinali di Coppa Italia, quella tra Lazio e Milan, Rai1 domina gli Ascolti televisivi nonostante per altro il risultato si sia fermato sullo zero a zero. La sfida dell’Olimpico ha ottenuto 5 milioni 407 mila spettatori e uno share del 20.91%. In particolare il primo tempo ha realizzato 5 milioni 682 mila (20.9%), mentre il secondo tempo è stato visto da 5 milioni 134 mila (20.9%). Su Rai2 ...

