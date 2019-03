La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions | Spalletti ‘paga’ la ...

Germania - infLazione marzo confermata all'1 - 3% e sotto attese : confermata in rallentamento l'inflazione in Germania nel mese di febbraio. Secondo l'ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo preliminari si confermano allo 0,4% su base mensile come ...

SLA e calcio – La conferma di uno studio : “calciatori di Serie A 6 volte più a rischio della popoLazione generale” : SLA, uno studio conferma “è la malattia dei calciatori, in Serie A 6 volte più rischi”. A livello professionistico colpisce di più e molto prima, ricerca Mario Negri partita da ‘censimento’ figurine Fra le sue vittime illustri figurano da Stefano Borgonovo a Gianluca Signorini, e molti altri. In comune: un posto d’onore nelle collezioni di figurine, una vita dedicata al pallone su e giù per il rettangolo di ...

Dramma di Aymavilles : autopsia conferma cocktail di farmaci Depositata in Procura la reLazione conclusiva degli esami svolti - dal medico ... : E' stata Depositata in Procura la relazione conclusiva dell'autopsia svolta sui corpi delle tre vittime del tragico omicidio-suicidio consumatosi ad Aymavilles lo scorso 16 novembre . Nissen e Viven ...

FCA ferma ai box dopo le immatricoLazioni in Ue : Andamento piatto per Fiat Chrysler , che mostra una variazione percentuale pari a -0,11% allineandosi all'atteggiamento prudente mostrato dall'intero Listino milanese. Dai dati sul settore auto nell'...

Germania - infLazione confermata in rallentamento a febbraio : confermata in rallentamento l'inflazione in Germania nel mese di febbraio . Secondo l'ufficio statistico Destatis , i prezzi al consumo hanno registrato un rialzo dello 0,4% su base mensile dopo il +0,...

Prato - reLazione con l'alunno 15enne : il Dna conferma che il minore è il papà del neonato : Il bambino, nato cinque mesi fa, è stato riconosciuto dal marito della donna, ma il padre biologico è un ragazzino oggi 14enne. La storia che da giorni a Prato è sulla bocca di tutti era vera: l'esame del Dna 'inchioda' un'infermiera indagata per atti sessuali nei confronti di un minore. La donna 35enne che avrebbe dovuto dare ripetizioni d'inglese al minore, aveva avviato con lui una relazione sessuale. Nel 2018 è rimasta incinta e lo scorso ...

‘Maradona ha tre figli a Cuba’ - la riveLazione della stampa argentina : l’avvocato di Diego conferma : Il legale di Maradona ha confermato la notizia rilanciata dai media argentini, sottolineando che Diego li riconoscerà dopo il test di paternità La famiglia di Diego Armando Maradona è pronta ad allargarsi, coinvolgendo altri tre figli. Nessuna gravidanza però, perchè i tre ‘pargoli’ sono già in vita e uno di loro avrebbe addirittura 18 anni. La notizia è stata prima rivelata dalla stampa argentina e poi confermata ...

Vaccini : studio danese conferma - “nessuna reLazione con l’autismo” : Mentre in Italia si riaccendono le polemiche sull’obbligo di vaccinazione per andare a scuola, una ricerca danese smentisce ancora una volta il legame tra Vaccini e autismo. Lo studio, condotto su oltre 600 mila bambini e pubblicato sugli ‘Annals of Internal Medicine’, ha dimostrato come statisticamente non ci sia relazione tra vaccinazioni e autismo. Sono ancora in molti a sostenere che l’autismo sia causato, o comunque ...

Napoli-Juventus - la moviola di Cesari : "Non è fallo - né simuLazione : Irrati costretto a confermare Rocchi" : I casi da moviola di Napoli-Juventus spiegati da Graziano Cesari a Tiki Taka : "Meret non tocca mai la gamba destra di Cristiano Ronaldo, potrebbe sfiorare il calzettone ma è un'ipotesi. Di sicuro non ...

Erik Chando conferma di non avere reLazione con Manila Gorio - ma le foto dicono altro (Foto esclusive) : Erik Chando a Domenica Live dichiara di aver lasciato Grecia Colmenares e di non aver nessuna relazione con Manila Gorio Chando Erik Luna, in passato già ospite a Domenica live come fidanzato di Grecia Colmenares, arriva direttamente dalla California in trasmissione per parlare della presunta relazione con Manila Gorio. Anche qui, galeotte sono alcune foto pubblicate da … Continue reading Erik Chando conferma di non avere relazione con ...

Astori morto un anno fa - il derby Lazio-Roma si ferma al 13' : il commosso ricordo all'Olimpico : Domani, 4 marzo 2019, sarà il primo anniversario della scomparsa di . Il calcio italiano, in questo turno, ha deciso di omaggiare lo sfortunato difensore e capitano della Fiorentina, mancato nel sonno ...

Confermato - Lazio-Roma si gioca sabato sera alle 20.30 : Roma, 27 feb., askanews, - Si giocherà sabato sera alle 20.30 allo stadio Olimpico il derby Lazio-Roma. La decisione è stata presa nel corso del comitato ordine e sicurezza che si è svolto questa ...