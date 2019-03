La giovane attivista Greta Thunberg sarà a Roma il 18 e 19 aprile

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019), la ragazzina nota in tutto il mondo per la propria lotta di sensibilizzazione contro il cambiamento climatico,presto in Italia, dove avrà due appuntamenti importanti: il 18ospite dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre il 19 sempre asi unirà ai giovani italiani di Fridays For Future, in Piazza del Popolo, a manifestare per l'ambiente nell'iniziativa che lei stessa ha promosso e "partorito".Sciopero della scuola per il climada mesi è ormai diventata un'icona in tutto il mondo e il suo messaggio è stato accolto da giovani, studenti e scienziati.Figlia dell'attore Svantee della cantante d'opera Malena Ernman,è nata in Svezia il 3 Gennaio del 2003. Aè stata diagnosticata la sindrome di Asperger e il disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività. Eppure nella realtà dei fatti concreti, la ...

