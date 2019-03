La difesa di una tradizione immobile porta al disastro Intervista a Massimo

Legittima difesa - Di Maio : 'M5S non voterà mai una proposta per le armi facili' : "C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più ...

Il Consiglio comunale approva all'unanimità una mozione a difesa dell'Ospedale Civile di Venezia : ... i suoi residenti, ma anche i domiciliati, i lavoratori, stabili e pendolari, gli studenti, gli innumerevoli turisti, le personalità del mondo della cultura, dell'arte, della politica e della scienza.

Legittima difesa : Zaia - 'un atto di giustizia - vinta una battaglia di civiltà' : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - “È inaccettabile che chi difende se stesso e la propria famiglia nella propria casa dall’aggressione dei malviventi, rispetto a questi ultimi sia meno tutelato dalle norme e, addirittura, corra più rischi di essere punito. L’approvazione di questa legge sulla Legittima

Legittima difesa - in Senato chi sparò. Salvini : «Non è una battaglia della Lega» : Oggi nella tribuna dell'aula del Senato ci saranno - alcuni dei quali su invito del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, Lega, - i protagonisti di recenti casi di cronaca che ...

Una giusta causa - così la strada per la parità di genere iniziò con la difesa di un uomo : La strada per la parità di genere e la difesa della donna iniziò con la difesa… di un uomo. Strano, ma vero. Una giusta causa, in uscita nelle sale italiane dal 28 marzo 2019, è un film che ti fa osservare un problema etico, sociale, e di genere, immenso, ancora oggi non del tutto risolto, rovesciando il cannocchiale con cui lo si guarda. Negli anni settanta, in piena epoca di battaglie per i diritti civili, per mostrare a tutti gli americani ...

Il ministero della difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete interna e scoperto agli inizi di marzo : Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete interna e scoperto agli inizi di marzo. Il País ha scritto che la complessità e la difficoltà dell’attacco hanno spinto gli investigatori a

Una Viterbese distratta in difesa si fa rimontare ben due volte dalla Vibonese - al Rocchi finisce 2-2 : CRONACA DELLA PARTITA La Viterbese di Mr.Calabro deve fare a meno per infortunio di giocatori importanti per l'economia del gioco della squadra, mancano Baldassin, Cenciarelli e Sini, quindi l'...

Vasto e il Vastese in piazza su due fronti in difesa del tribunale / VIDEO E FOTOGALLERY : La protesta è stata condivisa dal mondo economico cittadino. Anche le aziende di San Salvo, Gissi e Casalbordino hanno aderito alla mobilitazione. Il sindaco di Vasto al termine del sit-in di Roma ha ...

Una difesa monca dai cinesi : C'è un incoerente eccesso di zelo da parte del governo nel tentare di difendere settori strategici. Secondo indiscrezioni della Lega è possibile che venga inaugurato, con il decreto per "la stabilità ...

La difesa del clima è una priorità mondiale? Avete partecipato alle manifestazioni? : Genova - I ragazzi di tutt'Europa, anche in Liguria, hanno lanciato un forte allarme: il mondo deve difendere il clima. Gli studenti, scendendo in piazza , hanno chiamato in causa gli adulti. Il clima è il tema del sondaggio che il Secolo XIX propone questa settimana con il tradizionale ...

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO/ Quote - Albiol infortunato : emergenza difesa : PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita di ritorno degli ottavi di Europa League.

Juventus-Atletico - Allegri ha una difesa da rifare : De Sciglio - Alex Sandro e Barzagli out : De Sciglio, Alex Sandro e Barzagli non giocheranno Juventus-Atletico Madrid a causa di problemi fisici e squalifiche come nel caso del brasiliano La Juventus, dopo aver risolto la pratica Udinese nella serata di ieri, può dedicarsi in toto alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri però dovrà fare i conti con diversi acciacchi di carattere fisico, sopratutto per quanto concerne gli esterni ...

Legittima difesa - Crozza-Salvini esulta : “Una legge italiana - scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano!” : Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa sancito dalla Camera: “Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano” e aggiunge: “Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino…magari che hai vinto Sanremo… mi entri in casa? Smith & Wesson!” “Live streaming, episodi ...

Gettano uova e farina su una donna indifesa - poi si fanno una foto con lei : condannati : I fatti risalgono al luglio dello scorso anno, quando la foto - scattata in un parco del Regno Unito - era stata condivisa sui social network scatenando una forte indignazione. Ora è arrivata la condanna anche per l'ultimo dei ragazzi coinvolti, che inizialmente aveva negato le accuse. L’immagine di Janice Morris, 49 anni, rannicchiata su una panchina del parco a Bury St Edmunds, nella contea inglese del Suffolk, ha suscitato l'indignazione ...