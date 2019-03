La bella e la bestia sono esistiti davvero | la storia che ha ispirato la fiaba ha origine

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Pochissime persone, vedendo film e cartoni animati ispirati a Lae la, hanno immaginato che fossero tratti da unavera. Eppure, ladi Gabrielle-Suzanne de Villeneuve sarebbe proprio ispirata a fatti realmente accaduti.Catherine, bellissima ragazza e dama d'onore della regina Caterina de Medici, a cui si ispirerebbe il personaggio di Belle Lainizia a metà del 500, alla corte del re Enrico II di Francia e vede come protagonista una delle dame d'onore, Catherine. Questa giovane donna si trovò improvvisamente invischiata in un'incredibile vicenda, quando la sua regina, che lei amava e serviva con grande sollecitudine, le propose un fidanzamento sconvolgente.Anni prima infatti, in occasione del matrimonio tra Caterina de Medici e Enrico II, era giunto a corte, in una gabbia enorme, un essere giudicato ''mostruoso'' per quell'epoca: un uomo ...

koba2105 : RT @PepetonD: Sono stato lì, a Campo di Fiori. Giordano Bruno, bruciato dalle sue idee; e ho mostrato quella vergogna ai miei figli. Ho let… - fernandeznorona : RT @PepetonD: Sono stato lì, a Campo di Fiori. Giordano Bruno, bruciato dalle sue idee; e ho mostrato quella vergogna ai miei figli. Ho let… - FortePepe : @AchilleIDOL Balla laurettoooo.... bella come la bella e la bestia e cenerentola lo stile che preferisco... BOMBA -