Kia SP Signature Concept | un assaggio del prossimo Suv compatto | fra Stonic e Sportage

Kia - Al debutto la Mohave Masterpiece e la SP Signature : In occasione del Salone di Seoul, la Kia ha presentato due concept denominate Mohave Masterpiece e SP Signature, affiancate dalla anteprima nazionale della Imagine by Kia già svelata al Salone di Ginevra. Le due Suv presentate in Corea mostrano le future tendenze del design e anticipano una ulteriore evoluzione dei modelli di serie. Forme muscolose e tante cromature. La Mohave Masterpiece rappresenta una concreta anticipazione della futura ...