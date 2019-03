Karate | Europei 2019 | argento per le azzurre nel kata a squadre Pezzetti | D’Onofrio e

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 31 marzo. AZZURRE D’ARGENTO NEL KATA! Bronzo nel kata maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Dopo le grandi emozioni vissute ieri con le prove individuali, questa rassegna continentale a Guadalajara (Spagna) si concluderà oggi con le finali del kata a squadre e del kumite a squadre maschile. L’Italia è pronta a chiudere in bellezza, con la squadra azzurra formata da Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola Casale che andrà ...

Europei di Karate – Italia di bronzo a Guadalajara : battuta la Serbia nel kata : Europei di Karate fortunati per l’Italia: la squadra maschile si guadagna il bronzo nel kata battendo la Serbia nella finale per il terzo posto Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia si sono aggiudicati il bronzo nella finale per il terzo posto contro la Serbia agli Europei di Karate 2019. Nel kata, il trittico azzurro ha conquistato una preziosa medaglia sbagliando sul tatami di Guadalajara meno degli avversari. Non è ...

Karate - Europei 2019 : gli azzurri conquistano il bronzo nel kata a squadre! Iodice - Gallo e Panagia si confermano sul podio : Per il secondo anno consecutivo l’Italia conquista la medaglia di bronzo nel kata a squadre maschile agli Europei di Karate. Sul tatami di Guadalajara (Spagna) il terzetto azzurro formato da Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia si conferma sul podio continentale con un’ottima prestazione e ottiene così un altro risultato di grande livello dopo il bronzo ai Mondiali di Madrid dello scorso novembre. Gli azzurri hanno battuto la ...

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di domenica 31 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi (domenica 31 marzo) si svolgerà la quarta ed ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Al Pabellón Multiusos si assegneranno le rimanenti medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che andrà a caccia dell’oro nel kata a squadre femminile e del bronzo al maschile. Si svolgeranno poi anche le finali del kumite a squadre maschile. Le finali saranno trasmesse in diretta tv su Sky Arena e in diretta ...

Europei Karate di Guadalajara : 6 medaglie per l'Italia - oro per Luigi Busà : ... Luigi Busà , nella categoria kumite -75 kg: il Karateka del gruppo sportivo dei Carabinieri batte 1-0 il suo eterno rivale dell'Azerbaigian, il cinque volte campione del mondo Rafael Aghayev . Per ...

Karate - Europei : sei medaglie per l'Italia - oro a Busà : Ancora più vicino al titolo va Crescenzo, campione del mondo in carica della -60 kg di kumite, sconfitto da Evgeny Plakhutin. Il russo mette a segno il primo colpo e conquista anche lo senshu, il ...

Karate - Europei 2019 : argento per Angelo Crescenzo nei -60 kg. Il campione del mondo sconfitto in finale dal russo Evgeny Plakhutin : Dopo aver conquistato il titolo iridato, Angelo Crescenzo non riesce a ripetersi agli Europei di Karate e si deve accontentare della medaglia d’argento nei -60 kg. Sul tatami di Guadalajara (Spagna) il 25enne campano bissa il risultato dell’ultima edizione e non trova quindi l’acuto che gli aveva permesso di salire invece sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Madrid dello scorso novembre. Pur trattandosi di un ottimo risultato, rimane un ...

Karate - Europei 2019 : bronzo per l’Italia nel kumite a squadre femminile - battuta nettamente la Croazia : l’Italia ottiene il bronzo nel kumite a squadre femminile agli Europei 2019 di Karate. A Guadalajara (Spagna) la squadra azzurra composta da Lorena Busà, Laura Pasqua, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti sale sul terzo gradino del podio grazie alla netta vittoria per 2-0 contro la Croazia. Le nostre portacolori si confermano così tra le migliori nella rassegna continentale dopo l’argento dello scorso anno. Il combattimento odierno è stato senza ...

Karate - Europei 2019 : Mattia Busato conquista il quinto bronzo consecutivo! L’azzurro batte Montarello e si conferma sul podio continentale : Per il quinto anno consecutivo Mattia Busato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Karate. a Guadalajara (Spagna) il 26enne veneto si conferma nuovamente sul podio continentale, in cui non è mai sceso dal 2014 in poi, anno in cui ottenne il titolo, dimostrando così una straordinaria costanza di rendimento. L’azzurro aveva ottenuto il bronzo anche ai Mondiali di Madrid dello scorso anno e questo risultato certifica ulteriormente ...

Successo azzurro agli Europei di Karate : L'azzurra, impegnata nella 'finalina' del kumite -68 kg, ha avuto la meglio per 1-0 sull'austriaca Alisa Buchinger, campionessa del mondo 2016. Semeraro bissa così la medaglia, dello stesso metallo, ...

Karate - Europei Busà è d oro nel kumite -75Kg - Semeraro di bronzo : La tarantina, impegnata nella 'finalina' del kumite -68 kg, ha avuto la meglio per 1-0 sull'austriaca Alisa Buchinger, campionessa del mondo 2016. Decisivo lo yuko messo a segno nella prima parte ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : BUSA’ CAMPIONE PER LA QUINTA VOLTA! Bronzo Semeraro - dalle 15.30 le altre finali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) si svolgeranno tutte le finali individuali e vivremo quindi gli spettacolari duelli per la conquista delle medaglie di questa rassegna continentale. Tre azzurri si giocheranno l’oro. Il capitano della nostra Nazionale, Luigi Busà, proverà ad aggiungere un altro titolo alla sua infinita ...