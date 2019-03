Juventus | solo contrattura per Dybala | ci sarà contro l' Ajax

Calciomercato Juventus : Varane non è solo un sogno - Alderweireld costa caro : Il Calciomercato della Juventus ruota sempre di più intorno alla difesa. Con De Ligt molto lontano, il Barcellona è in netto vantaggio, Paratici si sta guardando intorno. Varane del Real Madrid è il profilo ideale per presente e futuro, ha un prezzo molto alto ma sembra convinto di lasciare la Spagna e Zidane sta già cercando il sostituto. Alderweireld del Tottenham è una nuova idea in arrivo dall'Inghlterra ma ha un prezzo abbastanza elevato ...

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Juventus - Kean attacca il padre 'Sono l uomo che sono solo grazie a mia madre' : TORINO - Nel nome della madre. Non si fa attendere la risposta dell'attaccante di Juve e Nazionale, Moise Kean, alle dichiarazioni del padre, Biorou Jean, ai microfoni di Rai Radio1 per 'Un Giorno da ...

Mercato Juventus - non solo Kroos : Paratici piomba su un altro Blancos : Mercato Juventus – Paratici guarda attentamente in casa del Real Madrid. Negli ultimi mesi sono tanti i nomi dalla Spagna accostati alla Juventus. Marcelo, Isco, Modric, Asensio, Bale e come ultimo addirittura Varane, ma adesso spunta un’altra clamorosa ipotesi. L’arrivo di Zidane ha stravolto le gerarchie a Madrid. Marcelo e Isco da panchinari son tornati […] More

Juventus - Zaniolo e non solo : puntate le clausole dei big della Roma : Juventus, Zaniolo e non solo – La Juventus la prossima estate potrebbe fare spesa grossa al supermercato Roma. I motivi sono sostanzialmente due: i bianconeri dovranno attuare un’opera di rinnovamento in vari reparti e qualche “ragazzo” giallorosso è già stato puntato per lavorare in questa direzione. Due, perché i giocatori in questione hanno previste nel […] L'articolo Juventus, Zaniolo e non solo: puntate le ...

Mercato Juventus - non solo Chiesa : c’è la pazza idea a centrocampo : Mercato Juventus – Paratici è “on fire” per quanto riguarda il Mercato. Federico Chiesa sarà uno dei protagonisti del prossimo Mercato. Infatti, come conferma ‘Rai Sport’ la Juventus è in pole per l’esterno della Fiorentina ma il calciatore piace parecchio anche all’estero, con Liverpool e Bayern Monaco che stanno monitorando le sue prestazioni. Sull’azzurro ci sono anche Inter e Milan, con i ...

Manolas-Juventus - ma non solo : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : MANOLAS JUVENTUS- Fabio Paratici è pronto a valutare attentamente tutti i possibili scenari di mercato in vista della prossima estate. Come confermato dallo stesso direttore sportivo bianconero, la Juventus sarebbe pronta ad orientare le sue attenzioni su un nuovo centrale difensivo. Un centrale che assicuri massima affidabile in ottica presente, ma soprattutto in ottica futura. […] More

Juventus - Ceccarini : 'Solo i bianconeri possono prendere Chiesa' : La Juventus è concentrata sul finale di stagione, anche se la dirigenza juventina inevitabilmente sta già facendo alcune valutazioni sul mercato. In particolare in questi giorni ai bianconeri è accostato il nome di Federico Chiesa. Il talento azzurro piace a molti club anche se la Fiorentina non si priverà di lui a cuor leggero. Del futuro di Federico Chiesa ne ha parlato Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, a Radio Marte affermando che ...

Non solo Chiesa : Juventus ed Inter si sfidano per un altro talento viola : Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia sul mercato per i due più grandi talenti della Fiorentina. Non solo Chiesa: la sfida si è estesa anche al difensore Milenkovic, classe 1997 convince pienamente gli uomini mercato di entrambi i club. Nerazzurri e bianconeri sono pronti a mettere sul piatto milioni di euro pur di assicurarsi […] More

Champions : Juventus - solo una multa per Ronaldo che sarà presente ai quarti : Dovrà pagare 'soltanto' una multa di 20.000 euro, certo per lui questo è un importo da centesimi di euro,, Cristiano Ronaldo, autore del gestaccio a fine partita contro l'Atletico Madrid. CR7 aveva ...

Non si vive di solo… calcio! Del Piero si dà alla ristorazione - l’ex Juventus rileva un locale a Milano : Del Piero si dà alla ristorazione: non solo calcio nella vita dell’ex attaccante, Alessandro pronto a rilevare un locale a Milano Alessandro Del Piero amplia i propri affari. Dopo aver aperto il ristorante ”Numero 10” a Los Angeles circa un anno fa, l’ex calciatore della Juventus pare sia intenzionato a rilevare un locale in zona Piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo la rivista ‘Chi’, lo sportivo non si ...

Mercato Juventus : non solo Ramsey - arriva anche la nuova mezz’ala! : Mercato Juventus- Bianconeri scatenati sul fronte Mercato, soprattutto per ciò che riguarda la linea mediana. Dopo l’ufficialità dell’affare Ramsey, la Juventus sembrerebbe esser intenzionata a mettere le mani su un nuovo centrocampista, capace di intraprendere al meglio, sia la fase difensiva, sia quella offensiva. Un centrocampista completo, capace di inserirsi negli spazi, ma abile anche […] More

Juventus - Luciano Moggi : perché la sconfitta col Bologna le farà solo bene : Non serve un trattato di psicologia, basta conoscere a fondo il gruppo giocatori, il loro carattere, per capire quanto conti l' adrenalina per un atleta, e quanto incida nel giocatore una prestazione con tanto dispendio di energie atletiche e mentali, come successo in Champions tra Juve e Atletico.

Juventus - Higuain fischiato : addio vicino al Chelsea ma a Torino è solo di passaggio : Da Capello a Conte, fino ad arrivare a Ranieri, l'Italia all'estero è spesso garanzia di successo e di competizioni vinte, soprattutto nel calcio. In Inghilterra però quest'anno uno degli allenatori italiani più apprezzati sta avendo molte difficoltà dal punto di vista dei risultati, soprattutto in questo periodo della stagione: parliamo di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, che continua a raccogliere risultati non ideali. Ne è ...