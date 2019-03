Juventus | Ronaldo spavaldo sui social | l' Ajax nel mirino

corrieredellosport

(Di domenica 31 marzo 2019) ROMA - Muscoli in bella mostra, sguardoe una posa che non lascia spazio a dubbi: Cristianoè in una forma fisica smagliante e sta facendo di tutto per recuperare in fretta dall'...

romeoagresti : #Agnelli: “#Ronaldo sta bene. Se torna per l’#Ajax? Quando si hanno infortuni muscolari seppur lievi bisogna stare… - forumJuventus : VIDEO Allegri pre #JuveEmpoli: 'Ronaldo tornerà quando non ci saranno rischi di ricaduta. Su Kean ci vuole calma, D… - capuanogio : .@andagn: “#Ronaldo sta bene. Torna per l’Ajax? La fortuna della #Juventus è di avere una rosa di qualità. Quando s… -