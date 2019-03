Juventus-Pogba | si complica tutto Il francese verso Madrid

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : accordo Zidane-Pogba : Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing della Juventus che lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'...

Calciomercato Juventus - possibili colpi Chiesa e Pogba per tentare il 'Triplete' : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e sta monitorando alcuni dei migliori talenti italiani del momento. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista classe 1999 della Roma, la cui valutazione, però, è di almeno sessanta milioni di euro. Il colpo bianconero della prossima sessione di Calciomercato estivo ...

Juventus - Pogba rimane l’obiettivo principale : le ultime dalla Spagna : Juventus Pogba – Il sogno dei tifosi bianconeri non è sfumato e, a confermare le voci, ci pensano alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportano gli spagnoli di “As”, infatti, c’è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid. Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane […] L'articolo Juventus, Pogba rimane l’obiettivo principale: ...

Pogba-Juventus - clamoroso dalla Spagna : il francese torna bianconero! : POGBA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di riportato Paul Pogba in bianconero. Sul giocatore francese resta forte anche l’interesse del Real Madrid, società pronta ad irrompere con grande impeto sul centrocampista francese attualmente in forza allo United. Il club inglese potrebbe aprire all’addio di Pogba […] More

Mercato Juventus - dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l’Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. “La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba”, scrive il quotidiano ...

AS : «La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba» : Nel futuro del campione del mondo, secondo il quotidiano AS , ci sarebbero due opzioni: il Real Madrid o la Juventus .

News Juventus - è lui il desiderio di Paratici. L’alternativa è Pogba : News Juventus – C’è un nome nuovo per la squadra bianconera. Fabio Paratici ha intenzione di portare in bianconero il forte centrocampista francese di origini congolesi Ndombele. News Juventus, Tuttosport fa un nome nuovo per il centrocampo La società bianconera, stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra intenzionata a portare a Torino il centrocampista Tanguy […] More

Gravenberch-Juventus - arriva il nuovo Pogba : affare Paratici-Raiola : GRAVENBERCH JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su ?Ryan Gravenberch, centrocampista di 16 anni, sotto procura di Mino Raiola e legato all’Ajax fino al 2021. I bianconeri potrebbero decidere di tentare un nuovo colpo alla Pogba, strappandolo alla concorrenza europea a parametro zero. Il giocatore, […] More

Pogba-Juventus - il francese via da Manchester : “Ecco dove vorrei andare” : Pogba-Juventus – Pogba ‘sogna’ il Real Madrid: fino a qualche mese fa il futuro del centrocampista francese sembrava sicuramente lontano dal Manchester United. L’addio di Mourinho e l’arrivo di Solskjaer ha cambiato le carte in tavola con l’ex Juventus che ha trascinato i ‘Red Devis’ ai quarti di Champions e li ha riportati su in classifica ed in lotta per le prime quattro […] More

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Pogba-Juventus - il grande ritorno ha uno “sponsor” d’eccezione : Pogba-Juventus : Il grande sponsor dell’operazione ritorno del francese a Torino? Proprio lui, Cristiano Ronaldo. L’indiscrezione arriva da Don Balon, testata spagnola che rivela come il portoghese sia entusiasta della possibilità di un approdo in bianconero di Paul Pogba a Luglio. Pogba-Juventus, Cristiano Ronaldo sponsorizza l’operazione ritorno Con CR7 a sponsorizzare l’operazione i tifosi del […] More

Calciomercato - pazza idea Juventus : offerto Douglas Costa per avere Pogba : Juventus scatenata sul mercato in vista della prossima estate che si prospetta essere caldissima: Pogba sulla via del ritorno? La Juventus vuole rafforzarsi ancora. I bianconeri hanno una delle rose più forti d’Europa, ma rischiano l’eliminazione prematura dopo il 2-0 in favore dell’Atletico Madrid in Champions League. La società sta dunque pensando alle novità da apportare nella prossima stagione per crescere ancora e ...