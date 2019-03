Juventus-Empoli | le pagelle bianconere | male Alex Sandro Entra Spinazzola e cambia tutto

Serie A. Juventus-Empoli 1-0 - decisiva una rete di Kean : Serie A. Juventus Empoli. Anche se con più fatica del previsto, la Juventus ha portato a casa il 25esimo successo stagionale in campionato.

Juventus-Empoli - Andreazzoli : “Buona prova - mancata l’occasione da gol” : JUVENTUS EMPOLI 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “I bicchieri si possono vedere mezzi vuoti e mezzi pieni. Senza un tasso agonistico come quello di oggi non avremmo fatto questa prestazione, la Juventus non si adegua mai. La […] L'articolo Juventus-Empoli, Andreazzoli: “Buona prova, mancata ...

Juventus-Empoli - Allegri : 'Kean giusto che sia ambizioso. Fischi meritati' : Massimiliano Allegri ha analizzato così la vittoria sui toscani, intervistato da Sky Sport. Il primo tema trattato è proprio l'attaccante che ha risolto la sfida: "L'ambizione è giusto che ce l'...

Juventus - Kean segna all’Empoli ed infrange il record appartenuto a Balotelli : “ora sono pronto a batterne un altro” : Moise Kean protagonista di Juventus-Empoli: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol allo Stadium “sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro”. Così Moise Kean ha commentato a Sky Sport il suo ottavo gol in campionato, con cui ha frantumato il record appartenuto fino ad oggi a Mario Balotelli. L’attaccante infatti è diventato a soli 19 anni e 21 giorni il più giovane a segnare ...

Juventus-Empoli - Allegri : “Le ultime sull’infortunio di Dybala e Ronaldo” : JUVENTUS EMPOLI 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Empoli partendo da Kean, autore del gol del successo finale: “La differenza la farà la testa. Lui ha qualità ma deve ancora migliorare tanto, ma la differenza la farà la voglia […] L'articolo Juventus-Empoli, Allegri: “Le ultime sull’infortunio di ...

Juventus-Empoli - Kean : 'Non sono Cristiano né Messi - ma lavorando spero di esserlo' : Il giocatore ha commentato così la partita, intervistato al fischio finale da Sky Sport: "sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro". La chiave per ...

