Juventus | ci sarebbe tensione tra Agnelli ed Elkann dopo l' affare Cristiano Ronaldo

Juventus - secondo Guelpa ci sarebbe l'intesa con Guardiola : piace anche Koulibaly : Siamo in un momento cruciale per la stagione della Juventus, che dovrà affrontare tre partite in campionato (contro Empoli, Cagliari e Milan), prima del big match contro l'Ajax, che si disputerà all'Amsterdam Arena il prossimo 10 aprile. Si tratta di una gara importantissima per la stagione della Juventus, in quanto è l'andata dei quarti di finale di Champions League (il ritorno si disputerà sei giorni dopo). Intanto, in casa bianconera stanno ...

Juventus - van der Vaart : 'De Ligt grande giocatore - per lui sarebbe perfetta la Juve' : A tenere banco negli ultimi tempi è sicuramente il calciomercato: i giocatori più chiacchierati sono quelli dell'Ajax, grazie ai quali la società olandese è riuscita a raggiungere il prestigioso risultato dei quarti di finale di Champions League, battendo i vincitori della competizione europea della scorsa stagione, ovvero il Real Madrid. La società olandese ha messo in evidenza grandi talenti, da giocatori affermati come Blind e Tadic, a ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid sarebbe pronto all'offerta per Pjanic : Ci si aspetta una piccola rivoluzione dal prossimo anno da parte di molti top club europei, alcuni per esigenze anagrafiche, altre per i risultati deludenti raggiunti in questa stagione. La Juventus è una di quelle che investirà in maniera notevole sul mercato, sia in acquisti che in cessioni, in quasi tutti i settori. Riguardo al settore difensivo, ad esempio, l'addio alla Juventus (e probabilmente al calcio giocato) di Barzagli ed il difficile ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Ruben Dias e Joao Felix : La Juventus, da società programmatrice quale da sempre è, sta già pensando al futuro e in quest'ottica ha vagliato diversi profili per il fisiologico restyling in difesa. I protagonisti della retroguardia Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno ormai superato la trentina, per cui occorrono forze fresche, anche in vista dell'addio del più anziano della premiata ditta BBC. Juventus in cerca di difensori I nomi in cima alla ...

Inter - possibile sgarbo alla Juventus : nel mirino di Marotta ci sarebbe Douglas Costa : L'Inter sta già lavorando alla prossima stagione, cercando di capire come rinforzare al meglio la propria rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro, dichiarando come si punterà solo a profili che siano abituati a vincere e che possano sviluppare un certo attaccamento alla causa. Una stilettata anche a chi in questi mesi ha creato "problemi" come Ivan Perisic, che aveva lasciato intendere di voler andare in Premier League, ...

Juventus - per de Ligt sarebbe corsa a sei : Barcellona e altri top club europei interessati : La Juventus non è sola nella corsa a de Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax a soli 19 anni ha già stregato tutto il calcio europeo. Talento cristallino, in molti pensano possa diventare uno dei migliori centrali al mondo, carisma innato, è già capitano dei lancieri, e l’esperienza di una Champions League da assoluto protagonista con i quarti conquistati ai danni del Real Madrid ne fanno un obiettivo di mercato sensibile per molte ...

Juventus : a Zidane piace Pjanic - il Real sarebbe intenzionato a fare un'offerta : I ribaltoni che hanno riguardato e potrebbero riguardare alcuni top club europei in questo finale di stagione stanno evidentemente portando effervescenza alle trattative di mercato. Ad esempio il sorprendente ritorno di Zidane potrebbe significare per il Real Madrid anticipare il mercato già da adesso, in vista della prossima stagione. Non avendo il Real più obiettivi da raggiungere (se non il posto in Champions League in Liga, che sembra ...

Juventus - per la stampa inglese Martin Dubravka sarebbe ad un passo dai bianconeri : La Juventus volta pagina e, dopo la sconfitta indolore subita in campionato contro il Genoa dell'ex CT della Nazionale azzurra Cesare Prandelli, si rituffa sul mercato. La notizia stavolta arriva dall'Inghilterra, secondo l'Express infatti il club campione d'Italia sarebbe ad un passo dall'acquisizione del cartellino dell'attuale portiere del Newcastle. Si tratta di Martin Dubravka, già estremo difensore della nazionale slovacca. Andrebbe ad ...

Juventus - ci sarebbero stati contatti con l'agente del nazionale francese Kantè : La Juventus è pronta a rituffarsi sul campionato e domenica 17 marzo alle ore 12:30 affronterà a 'Marassi' il Genoa. Nella conferenza stampa che anticipa la partita, Max Allegri ha confermato come ci sarà massiccio turnover, con Cristiano Ronaldo nemmeno convocato per la partita, proprio per recuperare la condizione fisica, considerata anche la sua convocazione per la nazionale portoghese. In attesa dei quarti di finale di Champions League ...

Inter - la Juventus sarebbe pronta allo sgarbo : obiettivo Milan Skriniar : Gli Interessi di Juventus ed Inter la prossima estate potrebbero intrecciarsi sul mercato. Le due società saranno sicuramente tra le più attive, essendo quelle che avranno maggiori possibilità di investire. Tanti gli obiettivi in comune e non è escluso che i due club possano sedersi al tavolo delle trattative per discutere di alcuni tesserati. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino di ...

Juventus - Sarri sarebbe il nuovo nome per il post Allegri (RUMORS) : Massimiliano Allegri ha puntellato come meglio non poteva la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid. Ma nonostante la spallata alle critiche che lo bersagliavano, il tecnico livornese continua ad essere chiamato in causa da numerose voci che lo vorrebbero il prossimo anno lontano dalla Torino bianconera e che alimentano via via un toto nomi che coinvolge numerosi top manager europei. Il nome nuovo circolato nelle ...

De Laurentiis : 'L'unico modo per ridurre il gap con la Juventus sarebbe l'indebitamento' : Da buon imprenditore Aurelio De Laurentiis si è sempre interessato in modo particolare alle questioni economiche che circondano il mondo del calcio e dei club in particolare. Il presidentissimo dei partenopei ha sempre avuto un'attenzione meticolosa per le questioni finanziarie. Il numero uno di FilmAuro e patron del Napoli ha ribadito il concetto durante le interviste prima del match di Europa League col Salisburgo, e anche stavolta gli ...

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho : Momento di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie ad una splendida tripletta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono riusciti a ribaltare il due a zero subito all'andata, compiendo una rimonta che entrerà nella storia del calcio. Uno degli artefici della rimonta è stato Massimiliano Allegri, che ha indovinato tutte le mosse ...

L’ex Milan apre alla Juventus : “Sì - sarebbe fantastico” : La Juventus potrebbe decidere di puntare con forte decisione su uno dei giocatore più promettenti dell’intera cantera del calcio italiano. Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998, attualmente in forza al Sassuolo, sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha espresso il suo punto di vista sul suo potenziale futuro. Il centrocampista, vivaio Milan, anche nel corso di […] More