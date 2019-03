Juncker | La Tav va fatta | e la crescita zero creerà problemi all' Italia

Juncker in tv da Fazio : la Tav va fatta : Il presidente della Commissione europea ha parlato anche del nostro paese: «Crediamo che la crescita dell’Italia arriverà solo allo 0,2%, cioè zero»

Juncker : “La crescita zero dell’Italia farà aumentare i problemi del Paese”. La Tav? “Va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni di euro” : «Crediamo che la crescita dell’Italia arriverà solo allo 0,2 per cento, cioè zero. Il che vuol dire che i problemi dell’Italia continueranno a crescere». Il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che tempo che Fa”, conferma le parole del ministro dell’Economia Tria....

Juncker : “Italia non è un rischio - ma la crescita zero farà aumentare i problemi. La Tav va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni” : L’ Italia “non è un rischio”, ma “la crescita zero farà aumentare i problemi”. La Tav? “Va fatta, l’Ue ci mette 888 milioni”. Parola di Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto più volte che l’Italia può essere un rischio per l’economia mondiale. Lei condivide?, ha domandato il conduttore. “Non andrei così lontano ...

Il caso Viktor Orban sul tavolo del Ppe. Juncker consiglia l'espulsione - probabile sospensione : Il caso Fidesz sul tavolo del Ppe. È il giorno della scelta per i Popolari europei sui rapporti con il premier ungherese Viktor Orban. "Consiglio ai miei amici del Ppe di espellere Fidesz, il partito di Orban" ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in un'intervista alla radio tedesca. Tuttavia l'orientamento che prende piede è quello di una sospensione dei magiari.Il partito ungherese rischia ...

Conte : "Su Tav vedrò Juncker e Macron" : 21.45 "Come indicato nella lettera invita sabato a Telt,l'eventuale avvio dei capitolati di gara è differito ai prossimi mesi e potrà avvenire solo in presenza del consenso dei governi italiano e francese. Telt ha dato il via alla mera attività di presentazione candidature da parte di imprese,senza oneri a carico dell'Italia". Così il premier Conte. "vedrò Juncker e Macron a Bruxelles al Consiglio Ue di fine marzo. Con loro -aggiunge- confido ...

Tav : Conte - diaologo con Juncker-Macron : ANSA, - ROMA, 11 MAR - "Manteniamo fede a quanto previsto dal Contratto di Governo, permettendo un'integrale ridiscussione della Tav, oltretutto senza perdere i finanziamenti europei. Ho già preso ...

Tav - Conte chiama Macron e Juncker : 'pausa di riflessione' : Rientrata la crisi di governo sulla Tav è partita la trattativa con Parigi e Bruxelles. Domani Telt, la società che gestisce l'opera, darà il via alle dichiarazioni di interesse per non perdere i 300 ...