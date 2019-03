Juncker | ' Italia indietro | fare la Tav'

Juncker : “Italia non è un rischio - ma la crescita zero farà aumentare i problemi. La Tav va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni” : L’ Italia “non è un rischio”, ma “la crescita zero farà aumentare i problemi”. La Tav? “Va fatta, l’Ue ci mette 888 milioni”. Parola di Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto più volte che l’Italia può essere un rischio per l’economia mondiale. Lei condivide?, ha domandato il conduttore. “Non andrei così lontano ...

Macron riunisce Xi - Merkel - Juncker : Cina rispetti unità dell’Europa. E all’Italia : serve rispettare il gioco di squadra : Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato il collega cinese Xi Jinping a rispettare l'unità dell'Unione europea. Dicendosi "determinato al dialogo e alla cooperazione", il capo dello Stato francese ha sottolineato che "dai nostri partner ci aspettiamo che rispettino a loro volta l'unità dell'Unione europea". Un evidente monito, lanciato dal capo dello Stato francese durante le dichiarazioni congiunte all'Eliseo seguite all'incontro con ...

Come l'Italia anche il summit Macron-Merkel-Juncker con Xi è uno schiaffo agli Usa : ... elemento fondamentale per poter accelerare la ripresa dell'economia italiana. Le ripercussioni in termini politici, di reputazione e di attrattività nei confronti degli Usa, dei nostri alleati e ...

Piano Juncker - all'Italia 9 - 7 miliardi di euro - meno solo della Francia - : Ecco come la Bei ha finanziato la nostra economia con investimenti considerati strategici. Attivati progetti per 57 miliardi