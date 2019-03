Juncker | crescita 0 problema per Italia

Juncker : "La Tav va fatta - e la crescita zero creerà problemi all'Italia" : Il presidente della Commissione europea parla all'Italia, tra i temi toccati l'alta-velocità, la crescita e i nuovi rapporti commerciali con la Cina che non sono un problema

Juncker : “La crescita zero dell’Italia farà aumentare i problemi del Paese”. La Tav? “Va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni di euro” : «Crediamo che la crescita dell’Italia arriverà solo allo 0,2 per cento, cioè zero. Il che vuol dire che i problemi dell’Italia continueranno a crescere». Il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che tempo che Fa”, conferma le parole del ministro dell’Economia Tria....

Juncker : “Italia non è un rischio - ma la crescita zero farà aumentare i problemi. La Tav va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni” : L’ Italia “non è un rischio”, ma “la crescita zero farà aumentare i problemi”. La Tav? “Va fatta, l’Ue ci mette 888 milioni”. Parola di Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto più volte che l’Italia può essere un rischio per l’economia mondiale. Lei condivide?, ha domandato il conduttore. “Non andrei così lontano ...

Juncker : «La crescita zero aumenterà i problemi dell’Italia. La Tav? Va fatta» : Il presidente della commissione europea ospite della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Lunedì Juncker vedrà Mattarella e Napolitano

