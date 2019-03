James Rodriguez-Juventus | il Bayern tentenna | bianconeri ancora in corsa

Calciomercato Juventus - il ct della Colombia a James Rodriguez : 'Vai alla Juve' : La Juventus si conferma una meta ambita per molti giocatori e sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo facilita questo desiderio da parte di molti calciatori. I quarti di finale di Champions League da poco conquistati confermano la qualità dei bianconeri, che non passa inosservata a tanti professionisti e amanti del calcio. A tal proposito, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz (che tutti ricordano come assistente di Alex ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez lascerà Bayern e Real Madrid a fine stagione : C’è una buona notizia per il Calciomercato della Juventus. James Rodriguez la prossima estate lascerà il Bayern Monaco e non tornerà al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Il suo futuro quindi è tutto da decifrare con i bianconeri che da tempo studiano il mancino per dare maggiore estro alla propria rosa. Attenzione però alla concorrenza che arriva proprio dalll’Italia, il Napoli è sulle sue tracce e potrebbe così sfidare la Vecchia ...

James Rodriguez-Juventus - Paratici tratta col Real : fissato il prezzo : James RODRIGUEZ JUVENTUS – Paratici non si ferma mai, sempre immerso in trattative e contatti con agenti e società. La Juventus, infatti, sogna di regalare a Max Allegri (o al suo successore) un trequartista di alto livello per la prossima stagione ed il profilo perfetto per i bianconeri è quello di Isco. Tuttavia, l’arrivo di Zinedine […] More

Alita - angelo della battaglia : la clip esclusiva del nuovo film di Robert Rodriguez - prodotto da James Cameron - : La grande attesa è finita: uscirà domani, nelle sale di tutto il mondo, il film fantascientifico Alita , diretto da Robert Rodriguez , Sin City , e prodotto da James Cameron , regista di Titanic e ...

James Rodriguez-Juventus - CR7 lo chiama : pronto l’assalto al colombiano : James RODRIGUEZ JUVENTUS – James Rodriguez, trequartista attualmente al Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania al termine della stagione. L’ex Monaco, accostato anche al calciomercato Juventus, secondo l’edizione colombiana di ‘Marca’ avrebbe comunicato al club bavarese la sua volontà di non restare in Bundesliga, nonostante l’opzione sul riscatto che il club tedesco può esercitare. Stando al giornale ...

Paratici - focus sui possibili acquisti della Juventus : 'James Rodriguez è da vedere' : Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto del centrocampista gallese dell'Arsenal, Aaron Ramsey, il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dei prossimi possibili acquisti e svelato degli interessanti retroscena circa l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla corte di Massimiliano Allegri. CR7 in ballottaggio con Icardi Partendo dalla campagna ...

Marca : 'James Rodriguez tra Real e Juventus' : TORINO - Tornare al Real Madrid o tentare una nuova esperienza alla Juventus con l'amico Ronaldo . Di nuovo protagonista nel Bayern Monaco , James Rodriguez ha le idee chiare sul futuro. Secondo l'...

Juventus-James Rodriguez - per il colombiano serve un sacrificio : JUVENTUS JAMES Rodriguez, l’arrivo del colombiano presuppone un sacrificio – Nulla accade dal nulla. Una frase resa celebre dai latini che tutt’ora rimane di stretta attualità Nulla accade dal nulla. In casa Juventus potrebbero confrontarsi con questa affermazione ben presto, precisamente a ridosso dell’apertura del calcio mercato estivo. Se ieri vi avevamo parlato di un […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, per il colombiano serve un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo consiglia James Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Da molte settimane continuano a rincorrersi diverse voci su un possibile approdo in estate di James Rodriguez alla Juventus. Il colombiano quasi certamente lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid. Il suo futuro, però, non sarà nelle merengues e per questo motivo il suo nome è accostato a diverse squadre. In particolare nelle ultime ore in Spagna parlano di un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. CR7, dunque, ...

James Rodriguez-Juventus - Ronaldo chiama il colombiano : ora si fa! : James RODRIGUEZ JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Marca“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Dopo la conferma del padre del colombiano, il quale ha definito la Juventus, un’ottima soluzione, anche Cristiano Ronaldo starebbe cercando di spingere l’attuale fantasista del Bayern Monaco in maglia bianconera. Una telefonata per […] More

James Rodriguez alla Juve? Il padre infiamma il calciomercato : Il calciomercato non dorme mai. La finestra invernale di gennaio si è appena conclusa, ma direttori sportivi, procuratori e non solo lavorano già in vista della prossima sessione estiva per anticipare ...

Juventus-James Rodriguez - il padre : “Buona soluzione - amico di CR7” : JUVENTUS JAMES Rodriguez, sogno bianconero – Juventus e James Rodriguez, un sogno che potrebbe essere qualcosa in più di una semplice suggestione di mercato. Il calciatore colombiano, da due anni al Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, sta vivendo una stagione difficile e a giugno potrebbe non rientrare più nei piani di Florentino Perez. […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, il padre: “Buona soluzione, amico di CR7” proviene da ...

James Rodriguez-Juventus - la rivelazione : “Juve? Ottima soluzione” : James RODRIGUEZ JUVENTUS- Secondo quanto dichiarato dal padre di James Rodriguez, ai microfoni di “Bild”, il trequartista colombiano sarebbe pronto a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione e valutare attentamente il suo prossimo futuro, il quale si annuncia chiaramente lontano dal Real Madrid. Il colombiano vorrebbe confrontarsi con una nuova realtà che lo metta […] More

James Rodriguez alla Juventus - per il colombiano la destinazione è gradita : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, la dirigenza si sta già muovendo in vista della prossima stagione con l’obiettivo di regalarsi nuovi importanti colpi sul mercato. Ed il papà di James Rodriguez apre la porta ai bianconeri. Il colombiano è attualmente in prestito con riscatto a 42 milioni al Bayern Monaco ma al momento sembra da escludere una conferma nel club tedesco, il calciatore sta infatti trovando poco spazio ...