Ivan Bacchi | «Il sapore del successo»

(Di domenica 31 marzo 2019)Quando risponde al telefono,sta preparando un caffè. «Casa» è in un quartiere tranquillo di Roma («a voler essere più precisi lo definirei “anziano”, e ci sto da Dio»), ha da poco finito la puntata odierna de La prova del cuoco. Al fianco di Elisa Isoardi ci è finito dallo scorso novembre, dopo aver iniziato il programma da inviato esterno. Quarantatré anni, emiliano doc, il suo passato non è una linea retta: ci sono stati i giorni da portiere; quelli da attore, (da Le fate ignoranti e La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek a soap come Centrovetrine, e pellicole generazionali come Tre metri sopra il cielo); quelli da studente universitario. Nel presente – da conduttore – si trova bene. «Sento di riuscire a esprimere me stesso al 100 per cento, sto bene», spiega, «E in questi quattro mesi di diretta in studio ho imparato tanto. ...

