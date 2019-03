Inter | Veron | ' San Siro? Italia ferma alla storia | l' Inghilterra scommette nel futuro'

"A Verona cercano riparo in un mondo che non c'è più". Intervista a Massimo Cacciari : In fondo alla direzione che indicano, c'è la rovina: "I tradizionalisti del Congresso di Verona sono dei reazionari pericolosissimi. Non intendono affrontare il problema della dissoluzione della famiglia, che è reale, comprendendo quali sono le radici della questione e individuando una via d'uscita positiva. Pretendono di riportare l'intera società nel passato. Un'operazione impossibile. E molto rischiosa. Perché ...

Congresso delle famiglie di Verona - la contromanifestazione femminista nel giorno dell'Intervento di Salvini : Scendono in piazza nel secondo giorno del Congresso delle famiglie a Verona, quello in cui è previsto l'intervento di Matteo Salvini . «Due parole chiave, resistere per esistere» dice Monica Cirinnà, «...

Verona. Donne - lavoro - figli : gli Interventi al Congresso delle famiglie : Fuori programma anche l'incursione di Giuseppe Cruciani , conduttore radiofonico della "Zanzara", quanto di più lontano ci possa essere dal mondo dei cattolici e della famiglia cosiddetta "...

Via Almirante a Verona - senatore Pd chiede Intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista ed antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha detto il senatore del Pd, Vincenzo D'Arienzo, annunciando un'interrogazione al Ministro dell'...

Viaggio nelle città sostenibili. La visione Internazionale di Verona : Auto elettriche, strade e infrastrutture nuove, oltre a una fitta rete di relazioni internazionali. Sono questi i cardini su cui la città di Verona sta costruendo il suo futuro sostenibile. “Verona tra qualche anno sarà una città sostenibile, all'avanguardia, all'altezza delle più importanti capitali europee” ha spiegato Federico Sboarina, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Verona. Si tratta di una vera e propria trasformazione che ...

Inter - l'ex Verona : 'Icardi? Che casino! Il club viene sempre prima' : Juan Sebastian Veron , ex centrocampista di Samp , Lazio , Parma e Inter parla a la Gazzetta dello Sport del caso Icardi: 'Non so da dove nasca questo casino, ma io da presidente, dell'Estudiantes n.d.r., dico che il club viene prima e va rispettato. Il danno ormai è stato fatto ma basta fare un ...

A Verona il raduno della Internazionale della Controriforma. Diciamo "No pasarán" : Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche a Verona per dire: No pasarán, non passerà la Controriforma.Perché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. Quel ...

La destra raduna antiabortisti e antigay - a Verona l'Internazionale sovranista : Cronaca Bussetti relatore al congresso antigender a Verona. Gli studenti protestano di CORRADO ZUNINO Al suo fianco i vertici della Lega e del governo: il vicepremier Matteo Salvini, il governatore ...

La destra raduna antiabortisti e antigay - a Verona l’Internazionale sovranista : Al “World congress of families” appoggiato da Forza Nuova Salvini e Fontana, Meloni e Pillon. E alla sfilata di leader conservatori da tutto il mondo risponde il controvertice dell’arcipelago laico

