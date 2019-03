Inter-Lazio al Meazza i nerazzurri escono sconfitti | nonostante l’ottima prestazione

Inter-Lazio : le pagelle - Milinkovic usa la testa. Bene Luis Alberto : Strakosha 6 - In avvio l'albanese è attento sulle conclusioni di Vecino, Skriniar, Keita e Perisic. Deve migliorare nelle uscite. Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN. Il primo mese è ...

Inter-Lazio 0-1 - La legge del Sergente : San Siro espugnato e Roma superata : La Lazio vince 1 a 0 contro l'Inter nella 29giornata di Serie A . I padroni di casa partono forte, attaccano e sfiorano la rete con Vecino, Skriniar e Perisic. Alla prima occasione, però, sono i ...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Abbiamo giocato bene e con personalità” : INTER LAZIO 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della vittoria contro l’Inter: “Ci saranno tante partite da giocare, compresa una semifinale di Coppa Italia ma dovremo essere bravi a giocare come stasera. Veniamo da un ottimo momento, nonostante la sosta ci abbia […] L'articolo Inter-Lazio, Inzaghi: “Abbiamo giocato bene e con ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Sconfitta pesante. Icardi? Trattativa umiliante” : INTER LAZIO 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro la Lazio: “Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non siamo stati fortunati in avvio e abbiamo preso gol alla prima occasione, quando noi avevamo creato […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Sconfitta ...

Diretta/ Inter Lazio - risultato 0-1 - streaming video e tv : i nerazzurri crescono : Diretta Inter Lazio streaming video live e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del posticipo della 29giornata di Serie A a San Siro.

Lazio - per battere l’Inter basta un gol : Lazio, per battere l’Inter basta un gol – Un gol, un gol solo, ma un bel gol di Milinkovic Savic che al 12’ ha girato nella porta di Handanovic un perfetto assist di Luis Alberto. E la partita è finita lì. l’Inter ha provato a reagire, ma nel primo tempo più in preda alla tremarella che alla convinzione di poter recuperare. La Lazio ha dominato, e ha messo paura, per tutti i primi 45 minuti, sfiorando il raddoppio con Bastos e con Luis ...

Inter-Lazio 0-1 - le pagelle nerazzurre : Asamoah e Handanovic tra i pochi a salvarsi : Il posticipo della ventinovesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio, giocato allo stadio Meazza di Milano, si è concluso sul risultato di 0-1, grazie al gol vittoria di Milinkovic-Savic al 13'. I nerazzurri restano terzi in classifica con cinquantatré punti, a più due sul Milan, mentre i biancocelesti salgono a quota quarantotto ma hanno una partita da recuperare e potrebbero ritrovarsi a pari punti con la squadra di Gattuso. In settimana si ...

Inter-Lazio 0-1 - Serie A : i biancocelesti vincono il big match! Bologna-Sassuolo 2-1 - tre punti salvezza : La Lazio ha sconfitto l’Inter nel big match della 29^ giornata della Serie A, i biancocelesti hanno sbancato San Siro per 1-0 e sono risaliti al quinto posto in classifica ad appena tre punti di distacco dal Milan e a cinque lunghezze dai nerazzurri (con tra l’altro una partita in meno, quella contro l’Udinese che verrà recuperata nelle prossime settimane). I ragazzi di Inzaghi continuano a sognare un posto nella prossime ...

CRONACA Inter-Lazio 0-1 : la zuccata di Milinkovic vale tre punti preziosissimi : Indisponibili : Lukaku, Radu, Pedro Neto Squalificati : - Diffidati : Luis Alberto, Leiva, Badelj, Lulic, Radu LA CRONACA DEL MATCH SECONDO TEMPO 94 - E' finita!!!! La Lazio batte l'Inter 1 a 0 e si ...

La Lazio vince la sfida Champions : Inter battuta 1 a 0 : A volte il cinismo conta più tutto il resto. Conta più gli infortuni (veri o presunti) e delle scelte tecniche. Molto si è discusso in questi giorni sa decisone, contestabile o meno, di Spalletti di lasciare a casa Icardi. L"Inter senza la sua punta di diamante ma con Martinez ha vinto, ma con il toro costretto nella stalla i nerazzurri privi delle due stelle brillano molto meno del solito. E se non ci sono né Maurito né Martinez a buttarla ...

Pagelle Inter-Lazio 0-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle INTER LAZIO – Tre punti pesantissimi in ottica zona Champions League per la Lazio. I biancocelesti piegano una diretta concorrente per i primi quattro posti. Potenzialmente infatti i capitolini sono al quarto posto a pari punti con il Milan, visto che devono recuperare la partita contro l’Udinese. A decidere il match è stato un […] L'articolo Pagelle Inter-Lazio 0-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

Inter - Spalletti si fa beffare dalla Lazio : 1-0 a San Siro - con Icardi in tribuna : Inter-Lazio 0-1 nel posticipo della 29esima giornata di Serie A. Il gol di Milinkovic-Savic al 13'.

Inter-Lazio 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Leiva perfetto - bene Immobile e Caicedo - delude Perisic [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions : Spalletti ‘paga’ la decisione su Icardi - finisce 0-1 [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...