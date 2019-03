Inter-Lazio 0-1 | Serie A | i biancocelesti vincono il big match! Bologna-Sassuolo 2-1 | tre

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Laha sconfitto l’nel big match della 29^ giornata dellaA, ihanno sbancato San Siro per 1-0 e sono risaliti al quinto posto in classifica ad appena tre punti di distacco dal Milan e a cinque lunghezze dai nerazzurri (con tra l’altro una partita in meno, quella contro l’Udinese che verrà recuperata nelle prossime settimane).I ragazzi di Inzaghi continuano a sognare un posto nella prossime Champions League e la vittoria di questa sera ha un peso specifico elevato, a decidere la contesa è stato Milinkovic-Savic che al 12′ ha sbloccato il risultato insaccando di testa il bel cross di Luis Alberto sul secondo palo. I padroni di casa, che ancora una volta hanno dovuto fare a meno di Lautaro e Icardi, sono scesi in campo col 4-2-3-1: Keita unica punta supportata da Politano, Vecino e Perisic. I ragazzi di Luciano Spalletti si sono ...

Inter : ? | 13' - LAZIO AVANTI Cross di Correa, Milinkovic-Savic insacca di testa sul secondo palo #InterLazio 0? - 1? - DarioMassara : Prendete appunti per questo pazzesco pomeriggio su @SkySport 17.10 - Formula 1 ?? ?? 17.30 - Liverpool-Tottenham… - DiMarzio : ??#InterLazio, #Icardi non convocato ???Le parole di #Spaletti in conferenza stampa -