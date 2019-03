Inter | Icardi resta un caso | Spalletti ha escluso l' argentino dalla lista dei convocati

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Questa sera l'si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato sconfittoSampdoria. Una sfida che non vedrà scendere in campo il centravanti, Mauro, nonostante in settimana si sia fatto male Lautaro Martinez che molto probabilmente tornerà in campo tra poco meno di un mese a causa di una distrazione muscolare.salta la Lazio Mauronon prenderà parte al big match di quest'oggi contro la Lazio. Il centravantiha ripreso ad allenarsi in gruppo questa settimana ...

FBiasin : Prima il giocatore, ora il mister: altro assist servito a chi sguazza nella polemica (“se vince #Spalletti ha perso… - stebellentani : Un allenatore debole e senza personalitá metteva in campo Icardi e si creava l’alibi per ogni risultato. Ma l’Inter… - DiMarzio : ??#InterLazio, #Icardi non convocato ???Le parole di #Spaletti in conferenza stampa -