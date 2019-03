Infortunio Correa | il laziale costretto a lasciare il campo

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019)– Si sta giocando il match valido per la giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per la qualificazione in Europa League, inInter e Lazio. Vantaggio per la squadra di Simone Inzaghi, ci pensa Milinkovic-Savic di testa a sbloccare l'incontro. Al 26′ tegola per la Lazio,peril, al suo posto dentro Caicedo. Le condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

