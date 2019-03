In testa sfila anche Forza Nuova | con gli stendardi Dio | Patria e Famiglia

repubblica

(Di domenica 31 marzo 2019) L'estrema destra, come annunciato, si è presentata alla Marcia pro-life. Niente insegne di partito. Alcuni militanti in camicia bianca, la divisa d'ordinanza. Ci sono pure esponenti del gruppo di ispirazione neonazista Fortezza d'Europa

