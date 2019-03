In Edicola sul Fatto del 31 Marzo | Banche e mercati | I tentativi falliti del Colle di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Marzo : Banche e mercati : Sergio I Mattarella copia NapolitanoIl Quirinale teme gli effetti sullo spread degli attacchi della Commissione banche a vertici Ue e Bankitalia : Troppi pasticci – La strategia I tentativi (falliti) del Colle di fare lo scudo anti-spread Dallo stop a Savona alla moral suasion sulla Commissione banche: il capo dello Stato vorrebbe rassicurare i mercati, ma manda messaggi confusi di Stefano Feltri Non c’è Paragone di Marco Travaglio Siccome ormai la memoria è un optional, ricordare a Mattarella, a Visco e ai loro giornalisti preferiti che quella dei pesci rossi dura almeno due ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo : : Gialloverdi Ora i 5Stelle sparano sulla Lega: asse con il Colle sull’autonomia Si cambia – Differenziarsi per recuperare voti di Luca De Carolis Nuovi diserbanti: Zanda di Marco Travaglio Qualche mese fa Eugenio Scalfari, sempre spiritoso, stilò un elenco di padri della Patria che partiva da Cavour e, passando per De Gasperi ed Einaudi, arrivava a Luigi Zanda. Noi restammo un po’ sorpresi, ma ora tendiamo a dargli ragione: questo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Marzo : Cgil&Uil arruolate per le pensioni d’oro della Casta : La giornata In Senato Cgil e Uil alleate contro i tagli alle pensioni d’oro Ritiri dorati – La protesta contro la scure per i funzionari a fine carriera: “Non si può accettare e basta, serviva una trattativa” di Ilaria Proietti Il partito sbagliato di Marco Travaglio Quando si analizza il calo dei 5Stelle nei sondaggi e nelle urne, si parla sempre dell’alleanza con la Lega, degli errori, delle gaffe, degli scandali. Tutto vero. Ma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Marzo : Ideona del “nuovo” Pd : stipendi e vitalizi più alti ai parlamentari : La trovata Zanda suicida il Pd: alziamo gli stipendi dei parlamentari Il nuovo tesoriere – Prima ha proposto di ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti, ora di far salire gli assegni. E Zingaretti ringrazia di Ilaria Proietti Il Codice per finta di Marco Travaglio Siccome Roberto Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere ed è in galera da ben 37 giorni, quindi gliene restano da scontare appena 2.193, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Marzo : Esclusivo. Le chat segrete che inguaiano babbo Tiziano : Caso Consip – I segreti del telefono inaccessibile chat Tiziano-Russo: “Buono l’incontro con Alfredo Romeo” I messaggi tra il padre dell’ex premier e l’amico. I commenti dopo l’appuntamento nel 2015 a Firenze con l’imprenditore di Marco Lillo e Valeria Pacelli Certezza della non-pena di Marco Travaglio Sarà il virus populista? Sarà il contagio sovranista? Sarà il vento di destra? Sarà l’allergia all’Europa? Saranno le fake news di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Marzo : Sud a destra - ma resta tripolare 5Stelle : Di Maio richiama Dibba : Anche il Sud s’è destro, ma il tripolarismo è vivo È difficile trarre conclusioni univoche da un voto come quello della Basilicata: solo trecentomila elettori (peraltro con un’astensione che sfiora il 47%) e un sistema di potere in dissoluzione dopo scandali a ripetizione. Numeri da prendere con le molle, dunque, anche se qualche notizia c’è e la più rilevante è questa: il centrodestra, imbarcando una […] di Marco Palombi Amaro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Marzo : Proiezioni : il centrosinistra cede anche la Basilicata a Salvini&B : Basilicata Vince Bardi, gode Salvini. Un altro tonfo dei 5Stelle Per le Proiezioni è un dominio: la Regione svolta a destra per la prima volta. Ancora male M5S, la lista del Capitano vicina al 20% di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Stati e statisti. “Salvini prende le distanze da Xi” ( La Stampa, 24.3). Si vede che fa già capoluogo. Guarda come rotolo. “Non ho mai Fatto politica, non sono mai andato ai comizi se ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo : Firmato il Memorandum italo-cinese. Il presidente Xi Jinping lo definisce “un successo” - il leader leghista invece lo attacca per compiacere gli Usa : Conte vara il Memorandum E Di Maio litiga con Salvini A Villa Madama si celebra la Via della Seta in pompa magna. La Lega ribadisce le perplessità, il premier gongola e si prepara a volare a Pechino di Wanda Marra Venite già mangiati di Marco Travaglio Oggi si vota in Basilicata. E qualche ingenuo poteva forse immaginare un piccolo dibattito sul rapporto della commissione parlamentare Antimafia a proposito dei candidati impresentabili in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo : Cina e Tav - Macron fa il furbo. Torino-Lione : “Non ho tempo da perdere” : Lo scontro Tav, da Macron molti sgarbi: “È un problema solo vostro” Bilaterale – Il vertice con Conte si chiude con l’impegno di un incontro tra i ministri. Il francese irride Roma: “Parigi va avanti”. E non vuol discutere della sproporzione dei costi di Carlo Di Foggia Un nemico del popolo di Marco Travaglio “Ache ti serve avere ragione se non hai il potere? A che ti serve la verità se il popolo non la vuole?”. “Il popolo non ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo : “Zero radioattività”. La madre : “Ditemi com’è morta Imane” : Esclusivo “Diteci com’è morta mia figlia. Per noi la domanda resta” Caso Imane – Parlano la madre e i familiari della donna deceduta il primo Marzo: “Circostanze non chiare”. I pm ascoltano parenti e amici di Maddalena Oliva Guerre stellari di Marco Travaglio Ci sono due modi di affrontare la notizia dell’arresto di Marcello De Vito, presidente M5S dell’Assemblea capitolina, per corruzione. Il primo è quello dei partiti e dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo : Roma - arrestato il presidente M5S dell’Assemblea : sarà espulso : Roma “Spartiamoci tutto subito”. E la Raggi incontrò l’amico di De Vito: “Ma lo scartai” Corruzione – arrestato De Vito, il presidente dell’Assemblea capitolina: imprenditori favoriti in cambio di soldi sotto forma di incarichi affidati a uno studio legale di Valeria Pacelli Devitalizzati di Marco Travaglio L’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, cioè del consiglio comunale della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo : “Ridotta a cadavere - ci ripeteva : ‘Mi hanno avvelenata - lo dicono i medici’ : L’intervista “Sappiamo con chi cenò la sera prima di sentirsi male. Non ci fermeremo” Esclusiva del “Fatto” – Imane: parlano i familiari, in ospedale vicino a lei fino all’ultimo giorno. “Siamo sconvolti, vogliamo verità Non le credevamo e invece” di Maddalena Oliva Innocente sarà lei di Marco Travaglio Ieri ho scritto che “sicuramente Silvio Berlusconi non ha ordinato il probabile avvelenamento di Imane Fadil”, ma “purtroppo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Marzo : Ruby : “Io e Imane volevamo una vita diversa”. Esclusivo : Il colloquio “Io e Imane eravamo simili: volevamo solo un’altra vita” Karima El Mahroug – Non chiamatela più Ruby È tornata a Genova: ora vive con i figli (e senza soldi) di Ferruccio Sansa I delitti eleganti di Marco Travaglio Probabilmente Benito Mussolini non ordinò l’assassinio di Giacomo Matteotti: lui o chi per lui si limitò a far sapere ai suoi che quel deputato socialista, con le sue denunce sulla fine della democrazia e ...