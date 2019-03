In Argentina vince lo spagnolo Masia : Jaume Masia ha vinto la gara della classe Moto3 in Argentina, seconda prova del motomondiale. Lo spagnolo, in sella a Ktm, ha preceduto il sudafricano Darryn Binder, KTM,. Terzo e quarto due italiani: ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato e classifica gara. Jaime Maisà vince in volata - Tony Arbolino fantastico terzo : Jaime Masià ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è andata in scena una gara molto spettacolare e incertissima fin sulla linea del traguardo, nel corso dei 21 giri abbiamo assistito a continui sorpassi e cambiamenti in testa tanto che al traguardo sono giunti nove piloti racchiusi in appena otto decimi (e ben quindici in due secondi). Il 18enne spagnolo, scattato dalla pole ...

MotoGp – Marquez punta sul meteo - Vinales pronto ad una partenza super e Dovizioso sicuro di non vincere : le parole dei protagonisti delle qualifiche d’Argentina : Marc Marquez, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso protagonisti delle qualifiche del Gp d’Argentina: le loro sensazioni a conclusione della Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima ...

MotoGp - Viñales traccia la strada da seguire : “ecco cosa bisogna fare se vogliamo vincere il Gp d’Argentina” : Il pilota spagnolo ha indicato la strada che la Yamaha deve seguire per provare a vincere il Gp d’Argentina Maverick Viñales ha sfruttato le prime due sessioni di libere in Argentina per preparare la gara di domenica, aumentando costantemente il suo ritmo sia nelle FP1 che nelle FP2. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha provato varie specifiche di pneumatici e le impostazioni della moto, per ridurre lo slittamento delle ruote in modo da poter ...

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2019 : “Il nostro obiettivo è quello di vincere - daremo il massimo per riuscirci” : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

Amichevoli : Argentina di misura - vince il Brasile di Paquetà : ROMA - La partita, tra le Amichevoli in programma oggi, con il maggior numero di 'italiani' è stata la sfida giocata a Tangeri tra Marocco e Argentina con in campo, tra gli altri, Paulo Dybala e ...

Maradona : 'L'Argentina da film horror - non vincerà più una partita' : Diego Armando Maradona non si è mai risparmiato, soprattutto quando il tema di discussione è la Nazionale argentina. E la brutta sconfitta dell'albiceleste contro il Venezuela ha scatenato le critiche ...

VIDEO Tony Cairoli dominatore - vince gara-2 del GP d’Argentina e firma la doppietta : gli highlights della corsa : Tony Cairoli non conosce limite e ha vinto anche la gara-2 del GP d’Argentina 2019, prima tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano si è reso protagonista di un assolo strepitoso dopo che aveva vinto gara-1 con una rimonta stellare dalle retrovie e si è imposto con autorevolezza, infilando così una doppietta d’autore e scappando già via in classifica generale visto che Jeffrey Herlings era assente a causa di un infortunio. Di ...

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP d’Argentina - rimonta strepitosa dal fondo : gli highlights dell’impresa : Tony Cairoli ha vinto gara-1 del GP d’Argentina 2019, prova d’apertura del Mondiale MXGP. Il siciliano si è reso protagonista di una gara da sballo, rimontando dalla penultima posizione: dalle retrovie si è portato in testa alla gara nell’arco di un giro e poi ha dominato davanti a Febvre, imponendo un ritmo davvero folle. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara-1 del GP d’Argentina, prova valida per il Mondiale ...