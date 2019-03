Il viaggio di Guarienti nel realismo del pensiero

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Tra gli artisti contemporanei, ce ne sono alcuni straordinari per qualità, per capacità tecnica, per grande evidenza visiva, anche se mentale o "concettuale", fautori di unbasato sul, su unastratto che porta all'immagine, come la sensazione di un altrove: non quindi unmeccanico, illustrativo, mimetico, bensì unessenziale. Tra questi artisti, attivi negli anni Sessanta e Settanta, artisti per lungo tempo emarginati e che hanno tenacemente, ostinatamente continuato a dipingere anche nell'assoluta indifferenza della critica, spicca Carlo(Sant'Antonio di Treviso, 28 ottobre 1923).è un pittore difficile, tentato da mille stimoli, leonardesco, che esordisce, realista inquieto, nel 1949, nel gruppo "I pittori della realtà", con Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Pietro Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri. ...