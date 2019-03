Il Venezuela scende in piazza | ma Mosca aiuta Maduro con i soldati

Calcio - Catalogna-Venezuela : un’amichevole con forti connotati politici. Piqué pronto a scendere in campo : Una partita che più politica di questa non ci può essere. A Montilivi, lo stadio del Girona, città del leader catalano Carles Puigdemont (autoesiliato e ricercato dalle autorità iberiche) vi sarà l’amichevole tra Catalogna e Venezuela. Un incontro ai limiti del paradosso perché per la prima volta una selezione di una comunità autonoma giocherà in uno spazio “FIFA” riservato alle nazionali, lanciando il guanto di sfida al ...

Calcio - Catalogna-Venezuela : un’amichevole con forti connotati politici. Piqué pronto a scendere in campo : Una partita che più politica di questa non ci può essere. A Montilivi, lo stadio del Girona, città del leader catalano Carles Puigdemont (autoesiliato e ricercato dalle autorità iberiche) vi sarà l’amichevole tra Catalogna e Venezuela. Un incontro ai limiti del paradosso perché per la prima volta una selezione di una comunità autonoma giocherà in uno spazio “FIFA” riservato alle nazionali, lanciando il guanto di sfida al ...