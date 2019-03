Il Valore della Biodiversità nella Zootecnia umbra

Umbria - il Valore della Biodiversità nella Zootecnia : ... in via di estinzione, diventino opportunità di sviluppo di nuovi prodotti identitari regionali, che siano volano per l'economia delle piccole aziende e di territori marginali della nostra Regione" .

“Le donazioni e i trapianti d’organo. Il Valore del gesto - dell’innovazione e della rete” : tavola rotonda al Cardarelli : Fare il punto sulla situazione dei trapianti in Campania. È questo l’obiettivo al quale mira la tavola rotonda di esperti che venerdì 29 marzo si troveranno al Cardarelli di Napoli (Aula Mediterraneo ore 8.30). L’incontro sul tema «Le donazioni e i trapianti d’organo. Il valore del gesto, dell’innovazione e della rete» servirà a presentare i dati su donazioni, trapianti e andamento delle liste di attesa. Un punto di vista privilegiato sarà ...

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un Valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

Mattarella : "'Via della Seta' ha anche Valore culturale" : "L'Italia - dice ancora Mattarella - vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". "La ...

Consob - allo Stato un terzo del Valore della Borsa : Lo Stato controlla un terzo del valore della Borsa . È uno dei dati emersi dal rapporto annuale sulla corporate governance delle società quotate, presentato dalla Consob presso l'Auditorium di Roma. ...

Giacomo Celentano : "Mia moglie Katia? Abbiamo deciso di rispettare il Valore della castità prematrimoniale" : Giacomo Celentano, ospite, oggi, martedì 12 marzo 2019, di 'Storie italiane' di Eleonora Daniele su Rai1, ha raccontato di essere stato emarginato dai media tradizionali per 'colpa' del percorso di fede intrapreso negli ultimi anni: Sono 5 - 6 anni che, a causa del mio percorso di fede, io sono bandito dai mass media ufficiali. Non accusa i giornalisti. Quando devo portare a far ascoltare un mio brano musicale, perché sono anche un ...

Ricostruzione della comunione legale ex 184 cc e rimborso del Valore del bene ex 192 cc : Cassazione 6.3.2019 n. 6459 Con lo scioglimento della comunione legale, si applica il regime dei rimborsi e delle restituzioni ex art. 192 cc. Se un coniuge, prima dello scioglimento ex art 191 cc, ha violato la regola della congiuntività ex art. 184 cc. con un atto dispositivo di beni della comunione, è obbligato a versare all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione.Continua a leggere

Cinema. L'altro e il Valore della diversità. La lettura sociale degli Oscar : Interessante anche che la società di produzione Plan B di Brad Pitt fosse presente quest'anno con il film Vice su Dick Cheney " film a- maramente istruttivo sui retroscena della politica americana ...

Il Valore della coerenza : Mesi di ricerca per definire una brand essence pregnante, che permetta di comunicare veramente chi si è e quale sia la propria proposta di valore, non hanno alcun valore, se la piattaforma di marca che incarna questi risultati non si traduce, con costanza e coerenza, nella comunicazione e nei comportamenti di una azienda.In sostanza lavorare sul brand è inutile se poi non applichi la brand identity con coerenza su tutti i touchpoint, sia ...

Inter - Bergomi e il Valore della fascia : "I capitani danno l'esempio" : In casa Inter tiene banco la questione legata a Mauro Icardi. All'attaccante argentino è stata tolta la fascia di capitano, affidata ora a Samir Handanovic. Essere capitano significa innanzitutto dare ...

Eluana Englaro - 10 anni dopo c’è ancora chi non capisce il Valore della sua morte : Nel 1990 ebbe grande successo nelle sale cinematografiche la storia di una squilibrata che sequestra e tortura l’autore di una serie di sette romanzi con una protagonista di nome Misery. Quando apprende, da anticipazioni di stampa, che sta per uscire un ottavo libro in cui Misery muore, la squilibrata sequestra e tortura l’ autore per costringerlo a scrivere un nono libro in cui la sua eroina resuscita. Il film si intitolava appunto Misery non ...

Le Guide Ambientali Escursionistiche Interpreteranno sul campo lo straordinario Valore culturale degli Ulivi Millenari della Puglia : “Aspiranti Guide da tutta la Puglia per imparare la tecnica americana dell’ heritage interpretation, Sabato 9 Febbraio, nella Piana degli Ulivi Millenari. Esperienza di Interpretazione Ambientale saremo in mezzo agli Ulivi Millenari della Puglia e proprio lì tra gli Ulivi, Sabato 9 Febbraio, dal vivo, sul posto interpreteremo l’ambiente, la terra delle querce stando con gli Ulivi, in distese immense della Puglia, nel cuore delle Dune Costiere. ...