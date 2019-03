Il tour dell' Inter in Asia viene presentato in stile Street Fighter

Lecce - ultima tappa del tour della bellezza : È il Teatro Pubblico Pugliese a curare l'animazione delle tappe del tour, arricchite da spettacoli che vogliono essere espressione dei territori. Anche a Lecce un Antonio Stornaiolo in grande ...

Milano. Fine settimana in tour per la Fanfara Congedati della Tridentina : Weekend in tour nelle piazze di Milano per gli Alpini della “Fanfara Congedati della Tridentina”. Oggi, sabato 30 marzo, saranno

Cervinia - nessuna traccia dell'escursionista biellese disperso Valtournenche - L'uomo - 63 anni - era partito ieri mattina - portando con sé l'... : Ai sorvoli in elicottero di stamattina del Soccorso Alpino Valdostano ne sono seguiti un altro sul versante italiano del Cervino e due da parte di Air Zermatt, su quello elvetico, ma tutti senza ...

Golf - European tour 2019 : Julian Suri guida la leaderboard dell’Hero Indian Open. Risale Lorenzo Gagli : La finestra orientale dell’European Tour continua con il seconro round dell’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo le prime due tornate Julian Suri. L’americano guida con lo score di -10 (134 colpi) e grazie al -5 di giornata vanta due lunghezze di ...

“Panini tour” - torna l’invasione delle figurine dei calciatori : tappa a Palermo : torna nel prossimo weekend a Palermo il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 30 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Via Mariano Stabile, 152 (dalle ore 10 alle 18). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che ...

Il tour in città che fa scoprire le luci rosse della Belle Époque : Torino città dai mille volti e dalle mille anime, con tanti lati poco conosciuti anche da chi la vive. Uno di questi volti è quello a luci rosse, con i bordelli di lusso ma anche da 1 lira che ...

Spunta un duetto inedito di Ariana Grande e Victoria Monet nella scaletta dello Sweetener tour (video) : sarà un singolo? : Un duetto inedito di Ariana Grande e Victoria Monet è apparso nella scaletta dello Sweetener Tour 2019 della popstar, appena partito e già pieno di novità. Cambiando di volta in volta la setlist del Tour con piccole sorprese, la Grande ha deciso di ospitare l'amica cantautrice e produttrice, con cui ha scritto alcuni dei suoi più grandi successi in carriera, per proporre al pubblico un brano inedito. Si tratta di una canzone scartata dalla ...

tour della Birmania : le mete da non perdere : Sul lago è possibile ammirare i famosi villaggi e orti galleggianti , le palafitte , i mercati acquatici caratteristici, sempre in movimento, e gli spettacoli della tradizione locale fatte di danze e ...

Il ritorno della Pfm : "Il nostro tour nel nome di Faber" : «L'idea iniziale era di pianificare solo una quindicina di spettacoli, poi però le richieste si sono moltiplicate ed ora siamo a 46 show. Rimarremo sulla strada fino alla fine di maggio, per poi ...

Le date dell’instore tour di Francesco Renga con L’Odore del Caffè - il nuovo singolo scritto da Ultimo (testo) : Le date dell'instore tour di Francesco Renga arrivano con il nuovo singolo, L'Odore del Caffè. Sui social Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti promozionali che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco di inediti, L'Altra Metà. Dal 19 aprile, l'artista bresciano incontrerà i fan in una serie di appuntamenti in tutta la penisola e firmerà le copie del nuovo progetto discografico in uscita lo stesso giorno. Le date dell'instore tour ...

Achille Lauro ha svelato le date dell’instore tour del nuovo album “1969” : In uscita il 12 aprile The post Achille Lauro ha svelato le date dell’instore tour del nuovo album “1969” appeared first on News Mtv Italia.

Juventus tournèe Asia : ecco le amichevoli della prossima estate : Juventus TOURNè Asia- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror” , la Juventus potrebbe prender parte alla prossima tournèe estiva in Asia. Come confermato nelle ultime ore, i bianconeri potrebbero evitare la solita tournèe in America a causa delle problematiche giudiziarie di Cristiano Ronaldo sul “caso stupro”. La Juventus potrebbe prendere parte alla tournèe in […] More

Ariana Grande : ben due proposte di matrimonio durante il primo concerto dello Sweetener tour : Love Love Love The post Ariana Grande: ben due proposte di matrimonio durante il primo concerto dello Sweetener Tour appeared first on News Mtv Italia.

Niente tournee Usa per la Juve a causa dell'inchiesta su CR7 : Roma, 21 mar., askanews, - Niente tournée negli Stati Uniti per la Juventus. Stando al New York Times i bianconeri non prenderanno parte alla solita tournée Usa per disputare la International ...