Il Tottenham per Eriksen chiede 150 mln : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Chi vuole Christian Eriksen deve mettere mano a 150 milioni di euro. Lo scrive il 'Mirror' che riporta le richieste che il presidente del Tottenham, Daniel Levy, avanzerebbe ai ...

Inter - idea Mourinho in panchina per la sfida contro le leggende del Tottenham : José Mourinho si prepara a tornare sulla panchina dell' Inter , ma solo per un giorno e come vice-allenatore. Allo Special One è stato infatti proposto il ruolo di assistente di Francesco Toldo alla ...

Tottenham - abbonamenti da 795 sterline per il nuovo stadio : Tottenham prezzi abbonamenti – Il Tottenham ha finalmente potuto aprire per la prima volta le porte del suo nuovo stadio a un incontro. Si è trattato solamente del primo test match, ma gli Spurs sono già pronti a scendere in campo per la prima gara ufficiale, che si disputerà il 3 aprile contro il Crystal […] L'articolo Tottenham, abbonamenti da 795 sterline per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

In due anni il Tottenham ha avuto il nuovo stadio : doppio terreno (uno per l’Nfl) e niente denaro contante : 62mila posti a sedere Con sei mesi di ritardo – che in Gran Bretagna sono considerati tanti – sono terminati i lavori per la ristrutturazione dello stadio del Tottenham. Il nuovo White Hart Lane sarà inaugurato il prossimo 3 aprile in occasione della partita di Premier contro il Crystal Palace. Un progetto cominciato nel 2017. Quindi in due anni il Tottenham ha realizzato il nuovo stadio. “The Old White Hart Lane” fu costruito nel ...

Juve. Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. Derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa si fionda il Tottenham con una super offerta : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai anche se in certe occasioni si presentano ostacoli importanti da superare per acquistare gli obiettivi di Paratici. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham che sembra aver messo nel mirino Federico Chiesa, giovane e talentuosa ala della Fiorentina, pronta a spiccare il volo verso un top club europeo a fine stagione. Calciomercato Juventus: il Tottenham prepara l’offerta per Chiesa Secondo il ...

Tottenham - problemi nel nuovo stadio : manca lo spazio per battere i calci d'angolo : Una delle domande più frequenti in Inghilterra riguarda il costo del nuovo impianto del Tottenham , ormai vicino all'inaugurazione ufficiale, il club ha annunciato che la prima gara si giocherà ad ...

Premier League - tonfo del Tottenham : è bagarre per la Champions : TORINO - Vola il Brighton sotto il cielo delle Aquile. Il Crystal Palace incassa la quindicesima sconfitta stagionale. A Selhurst Park vince 2-1, ottendo così 11 punti in 15 "derby della M23" giocati ...

Pochettino : multa e squalifica per l’allenatore del Tottenham : Il tecnico argentino Mauricio Pochettino è stato squalificato dalla Football Association (FA) per 2 giornate. L’allenatore del Tottenham paga caro il comportamento al fischio finale di Burnley-Tottenham, match di Premier dello scorso 23 febbraio, perso dalla sua squadra per 2-1. Pochettino ha infatti insultato l’arbitro del match, Mike Dean, seguendolo fino all’uscita dal campo. Il tecnico è stato anche multato di 10.000 ...

Ramsey e la bufala della 'maledizione' : «Addio a Perry e Flint dopo il gol al Tottenham» : Aaron Ramsey presto sarà un giocatore della Juventus: i bianconeri lo hanno ingaggiato a parametro zero dal prossimo luglio, data in cui scadrà il suo contratto con l?Arsenal e si...

Chelsea-Tottenham - prova d’appello per Sarri : il match in onda su Sky Sport : Si preannuncia una serata di Premier League davvero interessante con il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham. Entrambe le squadre puntano almeno a un posto Champions, anche se la situazione dei Blues è certamente la più critica soprattutto dopo le polemiche nate nei confronti di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di domenica nella finale […] L'articolo Chelsea-Tottenham, prova d’appello per Sarri: il match in onda su Sky Sport è ...

Premier League - il Burnley sorprende il Tottenham. Brutto ko per gli Spurs : Burnley - Il sabato di Premier League si apre con la sconfitta a sorpresa del Tottenham in casa del Burnley per 2-1. Con questo risultato gli Spurs restano a 60 punti, meno 5 dalla coppia di testa ...

Inter - Perisic a giugno potrebbe dire addio : pronto l'assalto del Tottenham : Un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Ivan Perisic. L'esterno croato a gennaio è stato molto vicino all'addio, con l'Arsenal fortemente Interessato a lui. I Gunners sembravano avere anche l'accordo con l'entourage dell'ex Wolfsburg, ma non è arrivato quello con la società nerazzurra. La distanza riguardava la formula del trasferimento. Gli inglesi chiedevano Perisic in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 ...