Il Segreto | anticipazioni puntate spagnole | una grande rivelazione

Anticipazioni Il Segreto - puntate di Pasqua : il ritorno di Maria : Non ci sono ancora certezze sulla programmazione de 'Il Segreto' nei giorni di Pasqua, ma finalmente arrivano le Anticipazioni, utili soprattutto per chi in quei giorni non potrà seguire la soap iberica. Le puntate di Pasqua regaleranno ai telespettatori un graditissimo ed atteso ritorno, quello di Maria, che, però, non apparirà in buoni rapporti con Gonzalo. Ecco cosa accadrà. Spoiler Il Segreto puntate Pasquali: torna Maria, Isaac chiede ad ...

Anticipazioni Il Segreto : la Uriarte e Saul sfrattati - Isaac chiede ad Elsa di partire : La popolare soap opera iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Negli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere nel periodo di Pasqua, Julieta Uriarte e Saul Ortega verranno sfrattati dalla villa di Francisca Montenegro, da Prudencio. Isaac Guerrero per il bene della creatura che aspetta Antolina, ordinerà alla sua ex fidanzata Elsa Laguna di abbandonare Puente Viejo per sempre. Il ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : oggi ultimo sabato di assenza - torneranno il 6 aprile : oggi, 30 marzo, andrà in onda la prima puntata serale di Amici, il tradizionale dating show condotto da Maria De Filippi nel quale 12 allievi si sfideranno con prove di ballo e canto. Solitamente l'avvio dell'appuntamento serale coincide con la sospensione della lunga puntata del sabato pomeriggio, lasciando così libero il palinsesto per le telenovelas Una Vita e Il Segreto. Molti telespettatori si stanno chiedendo se questo pomeriggio le due ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succederà a Pasqua : Nel periodo di Pasqua, i telespettatori italiani de Il Segreto rivedranno l’amatissima Maria Castañeda (Loreto Mauleon): la ragazza tornerà a Puente Viejo per scoprire che fine hanno fatto i genitori Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) e non esiterà a scontrarsi con Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo dunque tutto quello che succederà attraverso il nostro post che ricapitola le anticipazioni principali della ...

Anticipazioni Gomorra 4 : salta l’Alleanza tra i clan? Il Segreto di Patrizia : Gomorra 4 Anticipazioni: cosa nasconde Patrizia? Durante il primo episodio di Gomorra 4 abbiamo visto Gennaro Savastano cedere il suo impero a Patrizia. Alla donna, che per diverso tempo è stata braccio destro di suo padre Pietro, è stata affidata la gestione dello spaccio a Secondigliano, e toccherà a lei adesso fornire le principali piazze […] L'articolo Anticipazioni Gomorra 4: salta l’Alleanza tra i clan? Il segreto di Patrizia ...

IL Segreto - anticipazioni puntata del 31 marzo e 1° aprile 2019 : anticipazioni puntata 1916 de Il SEGRETO di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2019: Elsa ritrova le lettere che Antolina aveva mandato a Jesus: ora è chiaro che i due avevano una storia e che in effetti Antolina ha organizzato l’attentato il giorno delle nozze di Elsa e Isaac… Antolina uccide il povero Amancio… Raimundo appare sempre più chiuso in se stesso… Gonzalo non è più quello di una volta: è molto cambiato ...

Il Segreto - l’omicidio di Antolina : anticipazioni trame dal 31 marzo al 5 aprile : Le trame de Il segreto non si fermano mai e, come sempre, Puente Viejo brulica di intrighi, accordi sottobanco, complotti e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza prosegue la messa in onda dei nuovi episodi, che vediamo trasmessi tutti i giorni della settimana a esclusione del sabato. Le nuove puntate vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, ...

Il Segreto anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2019 : Elsa muore? : anticipazioni Il Segreto della settimana: Antolina uccide il padre di Elsa Cosa succederà a Elsa? Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 31 marzo al 6 aprile 2019, la ragazza rischierà di perdere la vita a causa di Antolina, che avrà un impeto d’ira nei suoi confronti. Amancio si risveglierà nelle prossime puntate e confesserà […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2019: Elsa muore? proviene da Gossip e ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : che legame corre tra la nuova arrivata Lola e Pepa Balmas? : L'estrema somiglianza tra le due attrici e alcuni indizi su un misterioso nesso tra la nuova arrivata e Francisca, fanno supporre un legame tra Lola e Pepa...

Anticipazioni Il Segreto : dalla prossima settimana va in onda anche di sabato : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori de Il Segreto che, a partire dalla prossima settimana, potranno seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo per sette giorni su sette. Il talent show Amici, che dallo scorso autunno occupa il palinsesto pomeridiano del sabato, si concentrerà sulla sola puntata serale che verrà trasmessa proprio nel giorno pre-festivo. Ciò accadrà dal 6 aprile (mentre sabato 30 marzo, Amici andrà in ...

Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2019 : Fernando celebra la memoria di Francisca : Fernando consegna a Carmelo un'ingente somma di denaro per istituire delle borse di studio in onore e ricordo di Donna Francisca.

Il Segreto - anticipazioni : SAUL punterà una pistola contro… : A Il Segreto, i contrasti tra Severo Santacruz (Chico Garcia) ed Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz) per la gestione delle terre di Las Lagunas coinvolgeranno presto anche Julieta Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal). Questi ultimi saranno protagonisti, in particolar modo, di un momento drammatico… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando gli abitanti di Las Lagunas, in pessime condizioni di salute a causa dei ...

Anticipazioni - Il Segreto : Dolores vorrebbe chiamare la nipote Urraca : Nuovo spazio con le notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera scritta da Aurora Guerra che intrattiene da molti anni gli italiani. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda tra qualche settimana, si soffermano su Dolores, la pettegola più simpatica di Puente Viejo. La donna, infatti, vorrà 'mettere becco' sulla scelta del nome della nipotina avuta da suo figlio Hipolito e da Gracia. Il Segreto: Dolores diventa nonna I ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1915 de Il SEGRETO di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Fernando fa inviare a Carmelo una notevole somma di denaro in donazione affinché vengano istituite delle borse di studio in memoria di Donna Francisca… Amancio fa ad Elsa una rivelazione molto importante… Il padre di Elsa dice di sapere che le prove del complotto tra Antolina e Jesus si trovano in una tracolla. L’oggetto, però, non è stato trovato ...