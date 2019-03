«Il Real vuole Eriksen | il Tottenham | vale 150 milioni»

Paul Pogba - la stampa spagnola sicura : 'il francese vuole il Real Madrid' : Paul Pogba verso il Real Madrid? La stampa spagnola torna a parlare del trasferimento del centrocampista francese del Manchester United Con il rientro di Zinedine Zidane al Real Madrid , Paul Pogba ...

Paul Pogba - la stampa spagnola sicura : “il francese vuole il Real Madrid” : Paul Pogba verso il Real Madrid? La stampa spagnola torna a parlare del trasferimento del centrocampista francese del Manchester United Con il rientro di Zinedine Zidane al Real Madrid, Paul Pogba pare essere sempre più vicino ai Blancos. Secondo la stampa spagnola, il trasferimento del centrocampista francese potrebbe essere fatto già quest’estate. Su ‘Marca’ si legge che il centrocampista “che rifiutato il rinnovo ...

Juve - Zidane ti rovina i piani : Marcelo vuole restare al Real - Pogba si offre : Secondo Marca, il Campione del Mondo si è offerto alle Merengues , che hanno migliorato i rapporti con il suo agente, Mino Raiola . E proprio questa può essere la chiave, insieme al fatto che il ...

Real Madrid - Courtois allo scoperto : “Hazard vuole giocare qui” : Real Madrid, Courtois sta cercando in tutti i modi di fare da tramite per portare il connazionale Hazard ai blancos Il portiere del Real Madrid Courtois, ha svelato un retroscena di calciomercato già ampiamente vociferato nelle ultime settimane. Eden Hazard è un obiettivo dei blancos per la prossima estate ed il calciatore apprezzerebbe un trasferimento in maglia Madridista, come rivelato da Courtois ai microfoni di El Transitor: ...

Varane-Juventus - CR7 vuole il francese : il Real fissa il prezzo - i dettagli : Varane-Juventus – Il Real Madrid fissa il prezzo di Raphael Varane. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi del difensore francese di fronte ad un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Il centrale classe 1993 accostato anche alla Juventus e dato in uscita dai ‘Blancos’ potrebbe dunque lasciare la Spagna nonostante una clausola rescissoria da 500 milioni di ...

A 13 anni fa 198 palleggi con pallina da tennis : lo vuole il Real : A Cittadella, in provincia di Padova, sono convinti di avere tra le mani un nuovo Lionel Messi. Olghe Balliu, 13 anni, residente a Riese Pio X, Treviso,, nato in Italia da genitori albanesi, è alto ...

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Real Madrid - Varane vuole lasciare : Juventus sul difensore : Real Madrid-Varane-Juventus, altro intreccio di mercato? Proprio come un anno fa la storia potrebbe ripetersi. In questo periodo nel 2018 Ronaldo stava valutando fortemente l’idea di lasciare il Real Madrid al termine della stagione, dopo il Mondiale; progetto che si è concretizzato nelle modalità e nei tempi che ormai tutti conosciamo. Ora, appunto, potremmo trovarci […] L'articolo Real Madrid, Varane vuole lasciare: Juventus sul ...