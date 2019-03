Il Psg vince a Tolosa e si avvicina al titolo | decide ancora Mbappé FOTO ...

Psg - il rinnovo di Buffon rischia di saltare : prestazioni non convincenti - anche Dani Alves verso l’addio : Gianluigi Buffon potrebbe alla fine lasciare il PSG, nonostante le tante voci di rinnovo delle scorse settimane, con lui Dani Alves Il rinnovo di Gianluigi Buffon col PSG sembrava essere certo sino a qualche settimana fa. Se ne è tanto parlato anche in Italia dell’ipotesi di un prolungamento biennale per il portiere che non sembra intenzionato a smettere. Adesso però, dall’Equipe, arriva novità non certo positive per Buffon, il ...

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United vince 3-1 e sbatte il Psg fuori dalla Champions : Vent’anni dopo, altra rimonta di Solskjaer Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. Invece è finita 3-1 per il Manchester United allenato da quel Solskjaer che già si rese protagonista – da giocatore – di una clamorosa rimonta ...

Pazzesco a Parigi : il Manchester United vince 3-1 - disastro Psg - eliminato dalla Champions League! : Champions League: PSG a casa già agli ottavi di finale eliminato per mano del Manchester United passato questa sera a Parigi 3-1 PSG eliminato dalla Champions League! E’ questa la notizia della serata, che fa eco all’eliminazione di ieri sera del Real Madrid. Due delle grandi favorite della competizione sono fuori già agli ottavi di finale. Dopo il 2-0 per i Parigini nella gara d’andata in Inghilterra, in pochi avrebbero ...

Ligue 1 : Mbappè stende il Caen - il Psg vince ancora : Il giovane campione del mondo firma il gol del sorpasso a tre minuti dal termine spingendo in porta un pallone vagante nell'area piccola regalando ai suoi la quinta vittoria consecutiva in Ligue 1, ...

Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...