Il Papa | odio e vendetta avvelenano la speranza dei nostri figli

Papa : dialogo per fratellanza - no a odio : 12.52 "Il problema non è essere poco numerosi ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente".Così Papa Francesco incontrando il clero nella cattedrale di Rabat,nel giorno conclusivo di visita in Marocco. Bergoglio spiega che "le vie della missione non passano attraverso il proselitismo,ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù,con gli altri". Il dialogo si ...

Papa - no all'estremismo e all'odio : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Nel discorso al popolo marocchino il Papa ha espresso "gratitudine che si trasforma in importante opportunità per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : Papadakis-Cizeron lanciati verso l’oro - Marco Fabbri e Charlene Guignard lottano per il podio : Gabriella Papakis e Guillaume Cizeron sono lanciati verso la conquista della medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio di figura che si stanno disputando a Saitama (Giappone). La coppia francese è stata impeccabile durante la rhythm dance che si è disputata nella prima mattinata italiana e ha già messo una seria ipoteca sulla conquista del quarto titolo iridato della carriera (il secondo consecutivo dopo la doppietta siglata nel ...

Il Papa : in Nuova Zelanda orribile attacco - contrastare odio e violenza : Chiede preghiere e gesti di pace, Papa Francesco, per 'contrastare l'odio e la violenza' che sembrano imperversare ogni giorno di più in ogni angolo del mondo e che, a Christchurch, in Nuova Zelanda , hanno spinto un suprematista bianco ad uccidere circa cinquanta persone, tra cui diversi bambini, in due moschee. Nell' Angelus di questa seconda ...

Papa : gesti pace contro odio e violenza : 12.21 Al termine dell'Angelus, Papa Bergoglio ha rivolto un pensiero per le vittime della strage in Nuova Zelanda. "In questi giorni al dolore per le guerre i i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità,si è aggiunto quello per le vittime dell'orribile attentato contro due moschee a ChristChurch", ha detto il pontefice. "Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : i favoriti della danza. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sopra tutti. Avvincentissima la sfida per il podio. : Quella della danza sul ghiaccio sarà, senz’ombra di dubbio, una delle gare più avvincenti dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, al via il lunedì 18 marzo fino a domenica 24 presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone). Se la medaglia d’oro sembra già essere prenotata dai Vice Campioni Olimpici Gabriella Papadakis e Guillaune Cizeron, pattinatori eccezionali ad oggi senza rivali, la lotta per la conquistare ...

Papa a Abu Dhabi : contro odio e fake news investire sulla cultura : Città del Vaticano, 4 feb., askanews, - 'investire sulla cultura favorisce una decrescita dell'odio e una crescita della civiltà e della prosperità. Educazione e violenza sono inversamente ...

Papa - odio in nome fede profanazione Dio : ANSA, - ABU DHABI, 4 FEB - "Non c'è alternativa: o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i ...

