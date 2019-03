calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Sigiocate gran parte delle partite valide per la giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha regalato lo spettacolo del big match tra Roma e. Altra prestazione di altissimo livello per ladi Carlo Ancelotti che ha vinto con il netto successo di 1-4, partita quasi mai in discussione. Apre la marcature Milik, poi il pareggio su calcio di rigore con Perotti, nella ripresa ildilaga con Mertens, Verdi e Younes. Si tratta di una prova di forza impressionante per il, ladi Ancelotti hato lenon ci. Ilinfatti è sicuro del secondo posto e non ha chance di raggiungere il primo posto occupato dalla Juventus ma gioca tutte le partite come una finale e con grandi qualità come dimostratonel match di oggi. Gli azzurrilache gioca il miglior calcio in Italia e nessuno ...

MassimoCaputi : Il Napoli del 1° tempo si accontenta del gol di #Milik non sfruttando la sua supremazia e l'assoluta impotenza dell… - CalcioWeb : Il #Napoli trova le motivazioni anche dove non ci sono: mentalità da grandissima squadra, è la strada giusta per vi… - GIUSEPP80600779 : RT @MunaronLuisella: Piccolo piccolo vi prego non facciamolo chiudere in box ...ha due anni ed è buono come il pane ...adora i bimbi ed ora… -