Il Napoli travolge la Roma per 4-1 Stasera Inter-Lazio senza Icardi

Serie A : Napoli travolge Roma - colpo Spal : 17.04 Il Napoli travolge all'Olimpico la Roma e resta a -15 dalla capolista Juventus. In coda successo importante della Spal a Frosinone.Parità in Fiorentina-Torino CHIEVO-CAGLIARI (giocata venerdì) 0-3 UDINESE-GENOA (giocata sabato) 2-0 JUVENTUS-EMPOLI (giocata sabato) 1-0 SAMPDORIA-MILAN (giocata sabato) 1-0 PARMA-ATALANTA 1-3 FIORENTINA-TORINO 1-1 FROSINONE- Spal 0-1 ...

Il Napoli travolge l'Udinese - tanta paura in campo. Mertens ritrova il gol : Napoli-Udinese 4-2 nell'incontro valido per la 28/a giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Younes (17') e Callejon (26'), rimonta dei friulani con Lasagna (30') e Fofana (36'). Nella ripresa azzurri nuovamente in vantaggio con Milik (57'), poi il quarto gol siglato da Mertens (70'). Momenti