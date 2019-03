Il Napoli sbanca l' Olimpico e blinda il secondo posto

napoli.repubblica

(Di domenica 31 marzo 2019) Convincente successo delche, dopo la sosta per le partite delle nazionali, batte la Roma all'segnando ben quattro gol in trasferta. La sblocca Milik dopo due minuti, poi nei minuti di ...

Agenzia_Ansa : #SerieA: il Napoli sbanca l'Olimpico, 4-1 alla Roma. Finisce 1-1 #FiorentinaTorino. Tre punti d'oro per la Spal, 1-… - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Ansa: #SerieA: il Napoli sbanca l'Olimpico, 4-1 alla Roma. Finisce 1-1 #FiorentinaTorino. Tre punti d'oro per la Spal, 1-0 a Fr… - LinKCommunity_ : Grande prestazione del Napoli di Carlo Ancelotti che sbanca l’Olimpico e consolida il secondo posto in classifica !… -