Il Napoli domina e blinda il secondo posto in classifica

Napoli - Ancelotti : “La Juve domina - ma siamo più vicini. E sul mercato…” : Quest’anno ha sposato il progetto Napoli dopo aver vinto ovunque in Europa. Carlo Ancelotti è convinto della scelta e ha intenzione di far crescere ancora la squadra partenopea. In un’intervista a Repubblica ha affrontato vari argomenti, dal duello con la Juve alla sua squadra, fino ad arrivare alla Nazionale. Ecco le sue parole. DUELLO Juve-Napoli E MERCATO – “Meno 15 dalla Juve? Noi abbiamo lasciato per strada 4-5 ...

Napoli - Maksimovic : 'Giusta l'espulsione di Meret - ma abbiamo dominato. Insigne...' : Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha analizzato così il ko di stasera con la Juve ai microfoni di Rai Sport: 'Espulsione di Meret? C'è stato un errore individuale nel retropassaggio di Malcuit. abbiamo chiesto all'arbitro, che ci ha detto che Meret aveva toccato Cristiano Ronaldo. Niente da dire, ...

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

Operazione Europa League - riportiamo il trofeo in Italia : Napoli ed Inter dominanti - ma occhio alle insidie per gli ottavi : Europa League, Napoli ed Inter hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione nella quale puntano senza mezzi termini al titolo La due giorni di Europa League, “allungata” dalla gara tra Lazio e Siviglia di ieri, ha dato i propri esiti. L’Italia può sorridere solo in parte, data l’eliminazione proprio della squadra di mister Simone Inzaghi per mano degli spagnoli. Oggi invece due promozioni ...

Napoli domina a Zurigo - ottavi a un passo : Poco piu' di una formalita', quasi un allenamento. Il Napoli supera senza affanni lo Zurigo (1-3) e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Il ritorno, fra sette giorni al San Paolo, servira' solo per mettere il sigillo a un risultato che appare ormai scontato considerata anche la grande differenza di spessore tecnico tra le due formazioni. Ancelotti schiera la migliore formazione possibile al momento, dovendo far ...

Zurigo-Napoli 1-3 - Ancelotti domina ma paga una disattenzione nel finale : L'adattamento alla piccola Europa - l'ultimo obiettivo rimasto al Napoli stante la fuga conclamata della Juventus in campionato e le uscite da Champions e Coppa Italia - dura appena 12 minuti. È ...

Adani : «Il Napoli ha finito dominando. Non si può pretendere l’eccellenza»” : Le opinioni di Adani e Condò Nel post-partita di Fiorentina-Napoli, durante la trasmissione “Sky Calcio Live”, Daniele Adani e Paolo Condò hanno espresso alcune considerazioni alla luce dello 0-0 del Franchi. Adani sottolinea la tenuta difensiva del Napoli L’ex interista giudica discreta la gara degli uomini di Ancelotti: “Non sempre si può pretendere l’eccellenza dal Napoli, ma con l’andare della partita è cresciuto e ha finito ...

