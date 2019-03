Il Molo Rosso | Prima Puntata | Il Ritrovamento di Oscar!

IL Molo Rosso - cast anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai 2 : Su Rai 2 è in arrivo un nuovo avvincente thriller: L’embarcadero, che in Italia diventa Il MOLO ROSSO. La nuova serie è nata dai creatori del successo planetario La casa di carta, Alex Pina e Esther Martínez Lobato, e vede ancora protagonista l’attore Alvaro Morte, stavolta accanto a Veronica Sanchez. Dopo essere stato l’amato dottor Lucas Moliner nella soap di successo Il Segreto e il freddo e calcolatore “professore” ne ...

Da La Porta Rossa a Il Molo Rosso su Rai2 dal 3 aprile - video promo della serie spagnola con Alvaro Morte : Dopo il finale della seconda stagione de La Porta Rossa, già rinnovata per un terzo capitolo, arriva Il Molo Rosso su Rai2: il mercoledì sera la nuova serie originale Moviestar+, in onda in prima tv assoluta nel nostro Paese, prende il posto della fiction con Gabriella Pession e Lino Guanciale. E ne mutua anche in parte il nome, visto che il titolo originale della produzione spagnola è El Embarcadero, diventato nella programmazione italiana Il ...

Alvaro Morte : La casa di carta - Il Molo Rosso e la verità sul nome d’arte : Alvaro Morte a Vanity Fair parla del successo de La casa de papel La vita di Alvaro Soler è cambiata dopo il successo mondiale de La casa de papel, conosciuto in Italia con il nome de La casa di carta. Nonostante tutto, l’interprete del Professore è rimasto con i piedi per terra, conscio che la […] L'articolo Alvaro Morte: La casa di carta, Il molo rosso e la verità sul nome d’arte proviene da Gossip e Tv.

F1 - allarme rosso per Liberty Media : Ecclestone incontra in gran segreto Wolff - Stroll e MontezeMolo : I Media tedeschi hanno parlato di un incontro tra Ecclestone, Wolff, Montezemolo e Stroll avvenuto in Svizzera lo scorso febbraio Mentre Liberty Media lavora duramente per dare un futuro alla Formula 1, ecco che un incontro segreto rischia di rovinare i piani di Carey e soci. I Media tedeschi hanno rivelato infatti di un colloquio andato in scena lo scorso febbraio in Svizzera, a cui hanno preso parte niente meno che Toto Wolff, Bernie ...

El Embarcadero su Rai2 diventa Il Molo Rosso - da aprile la serie con Alvaro Morte de La Casa di Carta : nuova scommessa dopo il flop Suburra : Arriva El Embarcadero su Rai2, ma si chiamerà Il molo rosso: cambia nome la serie spagnola con Alvaro Morte, già protagonista del cult di Netflix La Casa Di Carta, qui in una nuova veste per questo progetto distribuito in Spagna da Movistar+. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva già "attenzionato" i creatori de La Casa di Carta, sostenendo nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova direzione di Rai2 di trovare inconcepibile ...

MontezeMolo : “Il rosso Ferrari è sacro ma…” : L’ex-presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo ha detto di non amare affatto il colore della monoposto 2019. La Ferrari ha scelto una vernice matte lightweight per la livrea di quest’anno e il colore appare più arancio rispetto al 2018, specie in TV. “Secondo me il rosso Ferrari è sacro. E’ un brand noto in tutto […] L'articolo Montezemolo: “Il rosso Ferrari è sacro ma…” sembra essere il ...