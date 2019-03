Il Marocco non sposta le lancette per l' ora legale ma gli smartphone si | è caos

Papa Francesco in Marocco : no al proselitismo - cristiani non siano insignificanti : "Le vie della missione non passano attraverso il proselitismo": è l'avvertimento lanciato da Papa Francesco incontrando il clero in Marocco nella cattedrale di Rabat. "Il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente", ha sottolineato il Pontefice. Francesco ha messo in guardia dai "tentativi di usare le ...

In Marocco l'ora legale non cambia - ma i telefonini sì (ed è caos) : Il Marocco non aggiorna le lancette degli orologi con l'arrivo dell'ora legale. Ma orologi, telefonini e computer si aggiornano in automatico. Un'ora in più che disorienta e benché sia domenica, complica la vita quotidiana. Treni che partono in orario e passeggeri che arrivano in ritardo, saracinesche che si alzano prima del dovuto. Alcune moschee, per non sbagliare, hanno fatto due volte l'appello alla prima preghiera mattutina, ...

Ora legale - il Marocco non cambia - ma smartphone e pc sì : disagi - : Il governo ha deciso che non ci sarà più l'ora legale, ma i software si sono aggiornati in automatico, creando confusione tra la popolazione. Alcune moschee, per non sbgaliare, hanno fatto due volte l'...

Papa in Marocco : “No alle espulsioni collettive dei migranti. Garantire anche il diritto a non essere costretti a emigrare” : No ai respingimenti collettivi e a nuovi spazi “per i mercanti di carne umana“. Parlando alla Caritas di Rabat, in Marocco, dove ha incontrato 60 migranti scelti per rappresentare i circa 100mila che si stima vivano oggi nel Paese, Papa Francesco ha affrontato il tema dei flussi migratori. Ricordando il Patto mondiale per una migrazione sicura, il Global Compact for migration, ratificato a Marrakech, Bergoglio ha ricordato che ...

Papa in Marocco : “No ai respingimenti collettivi dei migranti. Garantire anche il diritto a non essere costretti a emigrare” : No ai respingimenti collettivi e a nuovi spazi “per i mercanti di carne umana“. Parlando alla Caritas di Rabat, in Marocco, dove ha incontrato 60 migranti scelti per rappresentare i circa 100mila che si stima vivano oggi nel Paese, Papa Francesco ha affrontato il tema dei flussi migratori. Ricordando il Patto mondiale per una migrazione sicura, il Global Compact for migration, ratificato a Marrakech, Bergoglio ha ricordato che ...

Argentina - contro il Marocco Lautaro-Dybala ma non ci sarà Messi : Tanta Serie A, nell'Argentina che Lionel Scaloni farà scendere in campo domani nell'amichevole col Marocco. Il commissario tecnico dell'Albiceleste, infatti, ha annunciato in conferenza stampa la ...

Meghan Markle s’ispira a Kate Middleton in Marocco e non sbaglia. Ma spende troppo : Meghan Markle ha sfoggiato look impeccabili durante il breve tour in Marocco. Dall’abito bianco di Dior a quello celeste di Carolina Herrera, finalmente la moglie di Harry si è attenuta al dress code di Corte e ha incantato tutti. La Duchessa del Sussex sembra aver lasciato da parte gli eccessi e gli outfit da diva hollywoodiana, allontanando critiche giudizi negativi. Soprattutto dopo lo scandalo del baby shower di lusso, considerato da ...